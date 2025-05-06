中国入境游受关注

本报记者 管克江

2025阿拉伯旅游展近日在阿联酋迪拜国际会展中心举行（见图，本报中东中心分社塔里克·易卜拉欣摄）。本次展会以“全球旅行：加强互联互通 共促旅游未来”为主题，来自160多个国家和地区的2800多家展商参展，全球200多位业界代表还围绕旅游业实践和机遇等话题举办了700多场讨论会。展会期间，中国展区推介的中国入境游主题受到多方关注。

在展会上，中东地区多个国家和地方重点推荐了近年来投用或建设中的旅游设施：阿联酋阿布扎比将于今年在萨迪亚特岛揭幕扎耶德国家博物馆和自然历史博物馆，并完成阿布扎比古根海姆美术馆建设；阿联酋迪拜重启了杰贝阿里棕榈岛项目，该项目由80多家酒店组成，一期项目预计于2026年完成；沙特今年初全线开通利雅得地铁，总长176公里，共85座车站，是全球规模最大的自动化地铁网络；埃及吉萨省的大埃及博物馆建成后将是全球最大的考古博物馆，去年年中开始部分开放……联合国旅游组织中东地区负责人巴斯马赫表示，2024年中东地区入境旅游人次9500万，比2019年增长32%，成为旅游复苏最快的地区之一。巴斯马赫强调，中东地区旅游业加速发展，一个重要原因就在于相关国家加快基础设施建设并推动跨文化交流。加强互联互通将显著改变旅游生态，助力中东地区巩固旅游目的地地位，并为全球旅游业发展作出贡献。

阿拉伯旅游展策展公司负责人达妮埃尔·柯蒂斯表示，旅游业的未来系于加强合作、创新和互联互通。阿联酋经济部部长阿卜杜拉介绍，旅游业是阿联酋经济多元化转型的支柱。到2031年，阿联酋致力于吸引1000亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）投资和4500亿迪拉姆的年产值，每年接待4000万人次过夜旅客。

位于8号展馆的中国展区，大屏幕上循环播放独具中国文化风情的推介视频，“非遗展墙”陈列着来自各地的非遗展品。观众在现场体验剪纸、嵌瓷、茶艺等活动。中国旅游机构与阿拉伯国家的旅行商积极对接洽谈，介绍中国入境游最新产品和服务。

据介绍，本次中国展区由阿联酋中国文化中心牵头、来自13个旅游目的地的7家文化和旅游主管部门和26家旅游相关企业组成，以“你好！中国”为主题，以“中外旅行商对接洽谈”为重点，突出“旅游+文化”“旅游+航空”“旅游+科技”三大特色，全方位推介中国入境游。展区企业收到了多个入境中国团组的正式询价，部分已正式签约。

展会期间，东航开通了“上海浦东—阿联酋阿布扎比”直达往返航班，并与当地主基地航司阿提哈德航空实现联营。截至5月1日，中国内地同阿联酋之间共有7家航空公司每周运营200余个往返班次。业内相关负责人表示，中阿两国在民航各领域开展互利共赢交流合作，将为深化中阿经贸发展和人文交流，以及全球航空业健康、稳定、可持续发展作出新贡献。

（本报迪拜5月5日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)