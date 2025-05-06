打造共享空间 助推项目落地

本报记者 刘 赫

德国柏林有“欧洲硅谷”之称，是德国乃至欧洲的创新创业中心。德国初创企业协会的最新报告显示，2024年共有498家初创企业在柏林成立，每10万居民新创立13.2家初创企业，初创企业数量和创业密度都居德国城市首位。柏林创新社区是德国成立最早、最具标志性的创新创业孵化基地之一（见图，本报记者刘赫摄）。本报记者日前前往柏林创新社区，探访这里的创新创业生态系统。

从废旧厂房走出来的创新社区

1.6万平方米的六层砖楼，外墙上写有醒目的“工厂”字样。步入这栋位于柏林市中心的工业建筑时，可以感受到一系列巧思设计：自然光透过落地窗洒落在宽敞的共享办公区，复古的水泥墙上挂着现代照明设备，几幅艺术家的画作点缀其间。步入露台，咖啡香漫溢。抬眼望去，柏林墙遗址近在咫尺……科技与艺术、历史与创新在这里融合交织。

29岁的创业者马克斯·费舍尔站在玻璃房内的一块白板前，用马克笔圈出“用户增长曲线”。他的团队成员围坐在一张木质长桌旁，桌上散落着咖啡杯和思维导图。玻璃房外的另一侧，几名工程师和设计师正就一款人工智能医疗产品的设计草图进行讨论。几个单人工作间几乎满员，有人专注地敲代码，有人正在剪辑视频。

类似工作场景是创新社区里的常态。充满激情的创业者们梦想着自己的创意通过商业模式得以孵化。

这里原是一座废弃的啤酒厂。2014年，创新社区创始人乌多·施洛默对其进行了翻新改造，期望创建德国首家国际科创企业社区。多年以后，愿景成真。创新社区已成为德国最受欢迎的科技公司创业空间之一。根据德国“创业界”网站发布的报告，约19%的柏林创新企业在此安家。包括Mozilla（火狐浏览器的开发机构）、SoundCloud（总部设在柏林的全球音乐分享和流媒体平台）等知名公司都曾聚集在这里。

目前，创新社区在柏林和汉堡设有园区，汇聚了来自90多个国家和地区的4500多名会员、超过150家初创企业。截至2023年，社区帮助初创企业募集了约56亿欧元的创新基金。创新社区首席执行官齐诺·索伊卡表示，希望为不同领域、不同发展阶段的创业公司打造一个独特的共享空间，促进创业者、投资者与创意人才协同合作，孕育欧洲下一代科技领先企业。

以“商业俱乐部”建构创新创业生态

有别于传统的创新孵化器，柏林创新社区通过“商业俱乐部”模式，建构相互联动的创新创业生态系统。跨界与联结，是创新社区给记者留下的最深印象。

据创新社区市场部项目经理黛娜·盖伊介绍，社区采取会员制，前期将筛选有潜力的创新项目，并为入驻会员提供共享办公空间，支持固定工位、私人办公室及定制化会员套餐，解决初创企业早期痛点。创业者尼尔斯说：“创业之初，我们就像婴儿一样，需要得到更多呵护。找到一个自由灵活、可快速进入工作状态的办公环境很重要。”

接下来，创新社区为各方牵线搭桥，推动创新项目的商业化落地。社区每年举办400多场俱乐部活动，组织创业路演培训、投资者反馈会、内容创业论坛等，帮助企业了解孵化流程、提供合作氛围。柏林园区还为国际创业者提供免费的德语学习项目，帮助他们更快融入本地生活。今年，创新社区将与德国知名人才协会合作，在汉堡举办“人工智能马拉松”挑战赛。针对参与企业提供的数据和运营中遇到的难题，参赛者需要在24小时内提出人工智能解决方案。

在这样共创与赋能的环境中，众多企业加速成长。会员Vyking是一家科技时尚创新公司，2017年在园区成立。公司瞄准时尚行业数字化转型趋势，依托AR（增强现实）、3D建模、计算机视觉与机器学习等前沿技术，提供可跨平台集成的在线虚拟试穿体验服务，客户包括电商平台、移动端应用及实体零售店。公司还研发了适用于线下门店的“AR穿衣镜”，消费者在店内完成一次数据匹配后，便可在线查看不同新品在自己身上的穿戴效果。据介绍，Vyking已与多家全球知名时尚品牌建立合作，目前月均使用量达到1300万次，覆盖80多家平台和2万多件商品，发展速度快，成长潜力大。

除了线下创业集群，创新社区还建立了一个由5万多名智囊组成的国际网络系统，该系统将不同国家和地区的科技、商业、创意人才聚集在一起，实现跨地域、跨行业、跨规模的知识共享、协作互动。“通过这样的网络，有新想法的人可以互相认识，产生联结，这些联结又碰撞出新的想法，诞生新的创意和项目。”盖伊说。

“双向赋能”初创企业与行业巨头

20世纪90年代，美国经济学家、麻省理工学院教授戴维·伯奇提出“瞪羚企业”概念，特指那些成长迅速、创新能力卓越、发展潜力大的中小型企业。作为初创企业和独角兽企业的中间梯队，瞪羚企业成为创新链条的重要一环。同时，瞪羚企业等创新型中小企业在发展过程中也面临资金不足、管理经验有限、不确定性强等挑战。

创新社区自成立之初便同步引进大型企业。通过精准匹配，社区促成瞪羚企业等初创企业与行业巨头“邂逅”“联姻”，既助力初创企业加速成长，也推动传统企业创新转型，实现“双向赋能”。

为提高合作成功率，创新社区会提前调研大企业的创新需求，定向匹配10—15个创新项目。达成初步合作意向后，双方将继续探讨合作机制与市场模式。在此过程中，创新社区承担着推动者、担保者甚至监督者的多重角色。谷歌是最早与创新社区建立伙伴关系的大型企业之一，其初创企业孵化器的德国中心就设在园区内。谷歌初创企业孵化团队市场主管梅拉·弗兰克表示，双方的合作不仅是资金与空间的结合，更是技术、人才与生态的深度整合。

“园区中不仅有德国本土公司，也聚集了来自美国、英国、瑞士等的国际初创企业。”在采访中，盖伊多次提到国际合作对创新生态的重要推动作用，“我们也非常欢迎中国的创业者和初创团队加入，共同探索新的可能性。”

政府加强相关政策扶持，助力创新型中小企业“加速奔跑”。2022年7月，德国内阁批准政府首个全面初创战略，涵盖对初创企业加强资助、帮助吸引人才等10项行动。2023年，德国联邦政府又通过“未来研究与创新战略”规划，以基础研究为起点，构建覆盖整个创新过程的技术转移与创新生态系统。在资金支持方面，德国政府推出多个专项计划。比如，有专门扶持初创企业的“未来基金”，计划到2030年为初创企业提供100亿欧元资金支持；欧洲创新理事会下设的基金，专门用于支持从事突破性颠覆性创新的企业；还有面向快速成长企业的特别基金。

欧洲专利局近期发布的2024年专利指数报告显示，德国2024年共申请约2.5万项专利，数量居世界第二。安永会计师事务所的2025年创业报告指出，德国初创企业在2024年吸引了超过70亿欧元的投资，同比增长17%。德国联邦外贸与投资署趋势与创新探索主管菲利普·克韦内尔表示，初创企业代表着创新——新理念、新技术、新人才，对激发德国未来经济活力发挥着关键作用。

（本报柏林5月5日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)