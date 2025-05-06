本报米兰5月4日电 （记者郑彬）第二十八届东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长会议4日在意大利米兰举行，主要讨论全球和区域宏观经济形势、10+3区域财金合作等议题，并发表了联合声明。

中国财政部部长蓝佛安、中国人民银行行长潘功胜与马来西亚财政部第二部长阿米尔·哈姆扎·阿齐赞、马来西亚中央银行行长阿卜杜勒·拉希德·加富尔作为联合主席主持会议。

会议支持更新10+3财金合作战略方向，同意推出聚焦中长期结构性问题的技术援助工具，肯定了清迈倡议多边化融资模式讨论进展，欢迎10+3宏观经济研究办公室（AMRO）高管顺利换届、10+3财金智库网络成功扩员、区域本币债券市场深化发展，批准灾害风险融资倡议未来路线图概念文件。

蓝佛安表示，当前世界经济格局深刻调整，全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头，不稳定不确定性因素明显增多。10+3区域经济展现较强韧性、拥有较大增长空间，但也面临复杂严峻的内外部挑战。中方愿同10+3各方一道，坚持开放包容，团结协作，不断深化区域财金合作，以本区域的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 03 版）

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