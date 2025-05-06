——访俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申

本报记者 肖新新

“习近平主席此次访问，对于俄中两国关系发展乃至全世界都具有特殊重要意义。”俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申日前在接受本报记者采访时表示，当前，俄中关系正处于历史最高水平，两国政治互信和战略协作水平不断提升，互利合作保持蓬勃发展势头。相信俄中关系和务实合作将取得更多新成就，两国在国际事务中将发挥更积极作用。

“在世界局势充满不稳定性的背景下，俄中两国相互支持，共同寻求解决全球问题的路径。”卡申表示，双方持续密切高层交往，加强战略沟通，增进政治互信，拓展各领域务实合作。近年来，两国各层级各领域交往成果显著，双边贸易呈良好发展态势、结构不断优化。科技、人文等交流合作形式更加丰富新颖，不断结出新成果，有力促进两国民心相通。

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。“我们必须牢记第二次世界大战的历史教训，才能更好地展望未来。”卡申表示，人类社会的发展进步，应当建立在对历史的正确认知之上。俄中两国人民在赢得世界反法西斯战争胜利中发挥了关键作用，付出了巨大牺牲，为人类和平事业作出了重大贡献。俄中将坚定弘扬正确二战史观，共同捍卫历史真相，维护国际公平正义。

卡申表示，当前个别国家奉行单边霸凌主义，肆意破坏经济全球化和自由贸易原则，使战后国际秩序面临严重威胁。中国提出的构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，得到包括俄罗斯在内的世界大多数国家的广泛支持，在国际事务中发挥的作用愈发重要。俄中将继续加强在联合国等多边平台的沟通协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，破除全球贸易壁垒，进一步推动实现普惠包容的经济全球化，为促进世界繁荣稳定作出应有贡献。

卡申表示，期待习近平主席此次访问为推动双边关系和各领域务实合作行稳致远开辟更多新前景。相信俄中两国必将继续巩固弘扬传统友谊，“推动双边关系不断取得更大发展，共同促进人类和平与发展事业”。

（本报莫斯科5月5日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)