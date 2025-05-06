赵国华

面向未来，施耐德电气将继续强化创新力量，携手更多中国伙伴，共享创新红利，共同把握中国加快发展新质生产力的时代机遇

1987年，施耐德电气在天津成立了第一家合资工厂梅兰日兰。作为创始团队的一员，我第一次踏上了中国这片热土。彼时，天津街头自行车川流不息，工厂里机器轰鸣声不绝于耳，人们朝气蓬勃，令我振奋不已。同事们告诉我，要在中国扎根，就得有个中国名字。从那时候起，我便有了“赵国华”这个地道的中国名字，和施耐德电气一起开启了与中国的不解之缘。

38年后的今天，当我从“小赵”变成了“老赵”，中国已从“世界工厂”发展为“创新高地”，其吸引力从“市场红利”拓展到“创新红利”。强大的供应链基础、丰富的创新场景、优质的人才资源，共同塑造了强大的创新动力。今天，创新成为中国发展的强大引擎。

38年来，紧贴中国经济脉搏，施耐德电气在中国也取得了长足发展：从当初一家不足百人的合资工厂，到上个世纪末大规模部署研发创新，如今已形成涵盖研发、供应链、人才、合作伙伴在内的“中国中心”战略。近两年，我们进一步强化在华研发能力，陆续建成了数字配电中国研发中心、自动化研发中心、关键电源创新实验室、AI创新实验室等世界级研发机构，并在上海建成了施耐德电气在东亚地区最大的创新实验基地。施耐德电气位于北京、上海、无锡、西安和深圳的五大研发中心，构成了一张立足中国、辐射全球的研发创新网络。目前，我们仅在中国建设了全业务线研发能力。

近年来，中国加快培育和发展新质生产力，产业发展正在加速迈向高效、智慧和绿色。将数字技术与绿色科技相融合，也是施耐德电气的特色。通过广泛应用人工智能等先进创新技术，施耐德电气在中国已建成了18家智能工厂和智能物流中心、21家零碳工厂、15家由中国工业和信息化部认证的绿色工厂，以及上海“端到端灯塔工厂”和无锡“可持续灯塔工厂”。这两座“灯塔工厂”都是由厂龄20多年的老厂转型而来，再次证明在技术创新的加持下，传统制造业也能够发展新质生产力。目前，我们的技术创新正持续赋能中国工业、楼宇建筑、基础设施、数据中心等关键领域，为产业升级提供助力。

今年3月，我再次参加了中国发展高层论坛，现场感受到了中国产业界拥抱先进技术的开放合作精神。创新离不开开放生态和人才支持，离不开产业链上下游、终端用户、社会各界携手共进。深耕中国市场38年来，施耐德电气已深度融入这里的产业协作，并以各种方式倾力回馈合作伙伴。比如，通过发起“零碳计划”，施耐德电气正带动全球前1000家核心供应商减碳50%，其中就包含270家中国供应商。

与中国同行，就是与机遇同行。随着创新成为市场新红利和发展新动力，中国在全球产业格局中的影响力将愈加凸显。如今，中国已成为施耐德电气全球第二大市场和四大研发基地之一，是我们重要的创新源泉和发展策源地。一路走来，施耐德电气有幸成为中国改革开放的见证者、参与者和贡献者。面向未来，施耐德电气将继续强化创新力量，携手更多中国伙伴，共享创新红利，共同把握中国加快发展新质生产力的时代机遇。

（作者为施耐德电气集团董事长）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)