蔡 润

今年5月6日是中国同欧盟（前身为欧洲经济共同体）建交50周年纪念日。50年前，中欧老一辈领导人审时度势，以非凡的政治魄力冲破冷战隔阂，做出双方建交的历史性决定，打开了中欧交流合作的大门，对国际关系和世界格局产生了深远影响。

50年来，中欧关系从建交到建立全面伙伴关系，再到建立全面战略伙伴关系，经历国际风云变幻考验，保持稳定发展势头，取得丰硕合作成果。中欧保持密切高层往来并建立领导人会晤机制，双方还有战略、经贸、数字、环境与气候、人文等领域高级别对话和70多个对话机制。中欧贸易额从建交时的24亿美元增长到2024年的7858亿美元，双向投资存量从几乎为零增长到2600亿美元。双方不断深化教育、文化、体育、旅游等领域的交流与合作，人员往来日益密切。面对变乱交织的世界，中欧关系更加具有战略意义和全球影响。

中欧关系半个世纪风雨兼程，积累起宝贵的发展经验。

坚持元首外交的战略引领。2014年，习近平主席历史性访问欧盟总部，将中欧关系提升到新的发展水平。去年5月，习近平主席对法国进行国事访问期间应邀同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会晤。今年1月，习近平主席同欧洲理事会主席科斯塔通电话。习近平主席同欧方领导人深入交流，就中欧关系发展达成重要共识，为促进中欧关系健康稳定发展指明方向，提供了战略引领。

奉行相互尊重的相处之道。中欧关系发展历程表明，只要双方相互尊重、平等相待、坦诚对话，就能推动合作、办成大事。志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。关键是尊重各自人民选择的社会制度和发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切。中欧社会制度、意识形态、历史文化、发展水平不同，这些差异应是双方交流合作的动力。中欧没有根本利害冲突，也没有地缘政治矛盾，合作远大于竞争，共识远大于分歧，是相互成就的伙伴。

践行互利共赢的合作理念。中欧务实合作的本质是优势互补、互利共赢，合作成果既造福双方人民，也促进了世界经济的发展繁荣。中欧构建起全方位、多层次、宽领域的合作格局，形成了强大的经济共生关系。中欧经贸合作体量大，难免存在一些分歧摩擦。希望欧方同中方相向而行，落实双方领导人达成的通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识，将分歧摩擦变成务实合作和双方关系的增长点。

积极倡导多边主义。多边主义是中欧最一致的共识。中欧都主张维护以联合国为核心的国际体系和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，都反对单边霸凌，致力于推动世界多极化和经济全球化。中欧携手应对气候变化、发展赤字等全球性挑战，开展富有成效的多边协调合作，为促进世界和平与发展发挥了不可替代的作用。

中欧建交50周年既是中欧关系发展的里程碑，又是中欧关系发展的新起点。中欧关系健康稳定发展，不仅成就彼此，还将照亮世界。我们相信，在中欧双方的共同努力下，在各界朋友的大力支持推动下，中欧关系一定能够迎来更加美好的明天，开辟下一个值得期待的50年。

（作者为中国驻欧盟使团团长、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)