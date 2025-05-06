打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中俄文化年”架起民心相通之桥——

深化人文交流，传承中俄世代友好

本报记者  白紫微
2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2月，俄罗斯中小学师生在莫斯科观看中国书法展示。
　　本报记者  于宏建摄

　　5月5日，俄罗斯观众在莫斯科参观“食味中华——中华古代饮食文化展”。
　　本报记者  白紫微摄

　　4月，在莫斯科举行的“国际中文日”活动上，当地学生表演武术节目。
　　亚历山大摄（新华社发）

　　中俄两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，人文交流对增进两国人民友谊具有重要作用。互办主题年是中俄人文交流的优良传统，也是两国关系发展史上的特色和亮点，受到两国人民普遍欢迎。2023年，习近平主席和俄罗斯总统普京商定2024—2025年举办“中俄文化年”。自去年5月“中俄文化年”开幕以来，双方举办一系列接地气、连民心、有热度的人文交流活动，进一步释放两国文化合作潜力，为中俄友好的世代传承、两国人民的相知相亲注入新动力。

　　文旅交流促相通

　　4月25日，俄罗斯莫斯科大剧院演出大厅内座无虚席。舞台上，中国舞者以灵动身姿将咏春拳的刚健与舞蹈的柔美精妙融合，一招一式尽显中华传统文化的博大精深。中国深圳歌剧舞剧院演出的原创舞剧作品《咏春》为当地观众献上一场文化盛宴，赢得台下阵阵掌声和热烈喝彩。全俄艺术体操联合会前主席伊琳娜·维纳在观演后感慨：“能通过演出与中国文化交流互鉴，我感到无比幸福。”

　　此次演出是“中俄文化年”框架下数百项人文交流活动的生动缩影。俄罗斯马林斯基交响乐团、莫斯科大剧院芭蕾舞团等在华演出一票难求，“食味中华——中华古代饮食文化展”给俄罗斯观众带来难忘的文化体验，两国合拍电影《红丝绸》在俄上映后票房表现亮眼……“中俄文化年”期间，两国在文物展览、电影展映、舞台艺术表演、青年文化创意交流等领域举办各类活动，丰富了两国民众的文化生活，加深了两国民众对彼此的了解和认知，拉紧了两国人民的情感纽带。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“俄中文化年”框架下举办的众多丰富多彩的活动得到两国民众热烈响应，不仅极大促进双方文化交流发展，也有助于保持两国友好关系和两国人民密切交往。

　　今年春节期间，中国驻俄罗斯大使馆与莫斯科市政府、在俄中资机构合作举办“欢乐春节”系列活动，几百场庆祝活动火遍莫斯科大街小巷，休闲街区新阿尔巴特街、扎里亚季耶公园、中央百货商店等换上春节“新装”，奥斯坦金诺电视塔、“莫斯科太阳”摩天轮等全俄地标亮起喜庆的“中国红”。俄中友协第一副主席库利科娃表示：“中国春节也在成为我们的节日。”

　　中俄旅游合作不断升温，两国人民越走越亲。中俄互免团体旅游签证政策恢复实施后，越来越多中国游客奔赴俄罗斯，感受莫斯科“金环小镇”童话般的风光、欣赏摩尔曼斯克的极光之夜、邂逅贝加尔湖的冰雪奇缘等。俄罗斯游客赴华旅行目的地不断拓展，从广州、上海的现代都市风貌，到三亚的碧海蓝天，再到黑河、满洲里、珲春等边境小城……双向奔赴的旅游热潮，让中俄人文交流画卷更加多彩。

　　教育合作筑未来

　　今年3月，来自俄罗斯“小鹰”中俄青少年语言文化交流中心的22名营员抵达天津，在天津外国语大学开启为期两周的深度研修，通过学习中文课程、走访文化地标、体验非遗等，加深对中国的了解。自2021年以来，中俄双方高校采取线下线上相结合的教学模式，为“小鹰”中俄青少年语言文化交流中心开设课程34门，累计举办中文体验课、中国文化体验课、中国文化专题讲座等800多场次。“我身边很多朋友都想参加这个项目，希望有机会到中国学习中文，进一步了解中国文化。”营员丹尼斯·曼图林说。

　　从打造“中俄名校10+10联合培养优秀人才计划”“中俄联合科教中心建设计划”“中俄同类大学联盟发展计划”等合作品牌，到联合举办大学生暑期学校、开展职业教育合作、推进在俄中文教学和在华俄文教学、支持中俄中学联盟建设……近年来，中俄双方教育合作不断深化。

　　一组数据直观显示出两国教育合作的丰硕成果：中俄“双向留学”规模持续扩大，中国赴俄留学人员超过6万人，约1.6万名俄罗斯大学生在中国留学；俄罗斯“中文热”持续升温，逾200所俄罗斯大学开设中文课程，9万多名俄青少年学习中文；两国高校合作建有14个同类学校联盟，涵盖600多所高校，构建起全球最大的双边合作网络，每年组织120多项活动。“希望俄中教育合作产生更多新成果。”俄罗斯圣彼得堡国立大学校长尼古拉·克罗帕切夫说。

　　地方携手谱新篇

　　中俄地方合作近年来不断深化，截至2024年10月，双方已经建立167对友好城市及省州。从友城往来、节庆互动，到文化展演、青年互访，两国人文交流的广度与深度不断拓展。一座座跨越国界的“连心桥”不断延伸，让民心相通的故事在两国广袤大地上落地生根、枝繁叶茂。

　　中国黑龙江省黑河市与俄罗斯布拉戈维申斯克市仅一江之隔。两地“中俄文化大集”已走过10余个年头，通过举办文艺演出、民众互动、旅游观光等特色活动，深化双方在文化、旅游等领域合作，成为中俄文旅交流合作的重要平台和品牌项目。俄罗斯文化部部长柳比莫娃表示，文化大集汇聚了来自两国各地的音乐团体、作家、民间艺术大师，已发展成为一项大型活动，是两国人民友谊的象征。

　　去年8月，第九届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛“中国日”主题活动在俄罗斯萨拉托夫市举行。活动以中国新年传统民俗活动——庙会的形式，展示中国悠久历史和灿烂文化。来自四川、安徽、江西、湖北、湖南和重庆等长江沿岸6省（市）的青年艺术家表演了30个文艺节目，包括川剧、赣剧、黄梅戏等中国传统戏曲。“我们了解到了中国不同地区文化的独特性。俄中两国青年汇聚在萨拉托夫，更好地理解彼此，成为难忘而美好的回忆。”俄总统驻伏尔加河沿岸联邦区副全权代表奥列格·马什科夫采夫说。

　　建交近76年来，人文交流始终是推动中俄关系持续发展的不竭动力，为两国关系奠定了深厚的民意基础。展望未来，中俄持续深化文明交流互鉴、密切地方往来，坚持以世代友好为基础，共同传递中俄友谊的火炬，将为新时代中俄关系发展注入澎湃动能。

　　（本报莫斯科5月5日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部