新华社北京5月4日电 应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。外交部发言人4日向记者介绍了此访主要安排及中方对发展中俄关系的期待。

发言人表示，当前，百年变局加速演进，国际秩序深刻调整。习近平主席和普京总统立足历史和战略高度，引领新时代中俄关系在复杂的外部环境下始终坚毅前行，展现出永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的鲜明特质。

发言人说，习近平主席此次应邀对俄罗斯进行国事访问期间，将同普京总统就新形势下中俄关系发展以及一系列国际和地区重大问题进行战略沟通。相信两国元首达成的重要共识必将进一步深化中俄政治互信，丰富战略协作内涵，促进各领域务实合作，给两国人民带来更多福祉，为国际社会贡献更多稳定性和正能量。

发言人指出，今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中俄两国作为二战亚洲和欧洲两个主战场，为赢得世界反法西斯战争胜利，挽救各自民族危亡和人类前途命运付出了巨大牺牲，作出了重大历史贡献。习近平主席和普京总统已达成共识，将共同铭记历史，缅怀先烈，弘扬正确二战史观，维护二战胜利成果和战后国际秩序，捍卫国际公平正义。在这一特殊历史节点，应邀出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典是习近平主席此访一项重要内容，也是中俄相互支持对方举办世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动的应有之义。

发言人表示，今年还是联合国成立80周年。中俄同为联合国创始国和安理会常任理事国，在维护以联合国为核心的国际体系方面肩负特殊重要责任。中俄双方将进一步加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台的密切协作，团结广大全球南方，引领全球治理正确方向，旗帜鲜明反对单边主义和霸凌行径，携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

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