西班牙中文学校联合总会在马德里成立。西班牙中文学校联合总会供图

人民网马德里5月2日电（记者颜欢、许海林）当地时间4月29日，西班牙中文学校联合总会成立大会在中国驻西班牙大使馆隆重举行。华侨大学代表团、西班牙11 个自治区的51 所中文学校代表以及旅西侨界、媒体代表等80 余人出席会议。中国驻西班牙大使姚敬出席大会并发表致辞。中国国务院侨办、中国侨联向大会发来贺信，对联合总会的成立表示热烈祝贺。

西班牙中文学校联合总会首任会长、马德里华人华侨中文学校执行校长刘芸表示，联合总会将致力于搭建平台、整合资源、提升质量、加强合作，引领西班牙中文教育迈入更加规范化、系统化、专业化的发展新阶段。

华侨大学华文学院副院长袁媛代表学校发言。她表示，华侨大学作为新中国最早设立的华侨高等学府，将继续发挥在师资培训、课程研发和文化传播方面的优势，与西班牙华校携手并进，持续推动本土化教材建设与教育资源共享，为西班牙的中文教育提供坚实支持。

中国国务院侨办在贺信中表示，将持续为西班牙中文教育的发展提供支持，并期待联合总会在推动中西人文交流、文明互鉴中发挥更大作用。

中国驻西班牙大使姚敬在致辞中表示，中文教育不仅是中华文化在海外的希望工程、留根工程，更是华侨华人社会的重要民生工程。联合总会的成立将有效整合各地资源，增强西班牙中文教育机构之间的沟通与协作。

姚敬还鼓励各校负责人勇于担当、团结协作，推动西班牙中文教育高质量发展，为促进中西民间交流与友谊作出积极贡献。

与会嘉宾纷纷表示，将以联合总会为纽带，继续团结协作、深化合作，共同推动西班牙中文教育迈向更加辉煌的明天。

西班牙中文学校联合总会在马德里成立。西班牙中文学校联合总会供图

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