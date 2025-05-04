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土耳其大学生中文朗诵和歌唱比赛在伊斯坦布尔举行

2025年05月04日14:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉5月3日电（记者沈钧）当地时间5月2日，第四届“土耳其大学生中华诗词朗诵大赛”和“土耳其大学生中文歌曲歌唱比赛”在晔迪特派大学顺利举办。中国驻伊斯坦布尔副总领事吴健、领事孟凡伟、晔迪特派大学副校长伊佩克·卡拉斯兰出席大赛开幕式并致辞。来自安卡拉大学、海峡大学、奥坎大学等9所高校的约40名学生参赛。

朗诵大赛和歌曲大赛各分设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖5名。来自中东技术大学的埃伦·贝尔克·卡拉布卢特凭借一首气势磅礴的《沁园春·雪》获得比赛一等奖。来自中东技术大学的扎克里亚·克佳巴什以一曲轻松幽默的《对面的女孩看过来》获得歌曲大赛一等奖。

晔迪特派大学土耳其语言文学专业学生穆拉特·萨利赫·卡拉布卢特自学中文一年多，在比赛中朗诵了《春江花月夜》。他表示，虽然自己不是汉语专业，但还是在孔子学院得到了很多帮助和鼓励。“中国古诗词中很多元素和土耳其古代文学相通，有着相似的主题、相似的写作方法，令我着迷。”

本次比赛不仅为参赛选手们搭建了展示自我的平台，在备赛过程中也使土耳其大学生加深了对中国诗词和音乐文化的理解，更为汉语学习者交流学习提供了机会。

(责编：贾文婷、杨牧)

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