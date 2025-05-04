人民网阿尔及利亚5月2日电（记者郝瑞敏）当地时间5月1日，在阿尔及利亚劳动节假期期间，中国援阿尔及利亚医疗队塞地夫分队队员依然坚守岗位，奋战在医疗救助一线，成功抢救一名特殊的非洲胎盘植入孕妇，彰显中阿深厚友谊。

术前，中国医生与患者交谈缓解紧张情绪。中国援阿尔及利亚医疗队供图

据中国援阿医疗队中国援阿医疗队塞地夫分队队长刘荣华介绍，当时上午9点多，援外医疗队塞地夫分队队员杨生瑜电话报告了高危病房内一名孕妇的危急情况。该孕妇怀孕35周，被诊断为胎盘植入，其胎盘为最严重的穿透性胎盘植入（IV级），已穿透膀胱，情况极为严重，更为棘手的是，她此前已接受过6次剖宫产手术，此次出血量大，而医院仅有800ml血液储备，使得救治工作面临巨大挑战。刘荣华立即做出判断。​他深知，若不尽快手术，孕妇和胎儿随时会因大量失血失去生命。

于是，刘荣华果断下达指令“必须尽快手术！”。随即，在警察的护送下，中国医生从驻地乘坐救护车疾驰赶往医院。一路上，他们还通过电话与医院沟通，协调手术准备工作，确保每一个环节都能紧密衔接，为抢救争取宝贵时间。

患者刺着汉字“际民”的左手手臂。中国援阿尔及利亚医疗队供图

“我的妈妈是中国人”当医护人员与病人交谈缓解其紧张情绪时，患者举着刺着汉字“际民”的左手手臂称妈妈两岁时全家从中国到阿尔及利亚，际民是外公的姓名，如今63岁的妈妈已白发苍苍，这是家人的照片。手术台上，中国医生们的全身都被血浸透了。手术非常困难，但很成功，患者情况良好，在场的医生和护士对中国医生纷纷称赞。手术后，中国医生们去复苏室查看病人时，病人虽然有贫血外貌，但精神状态良好。她非常感谢来自中国的医生们。“感谢中国医生！要不是你们及时出手、全力救治，我真不敢想象会发生什么。在这个危急时刻，是中国医生给了我的家人第二次生命，你们不仅医术高超，更有着无比高尚的医德。”病人家属眼含热泪，紧紧握住刘荣华队长的手，激动地说道。

自1963年1月中国政府决定向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，中国已累计派出28批次、3603人次的医疗队，在阿尔及利亚的8个省12所基层医院默默耕耘。一批又一批的中国医护人员肩负使命，传承着无私奉献的精神，以精湛的医术和高尚的医德，为当地民众带来了健康与希望。在此期间，有3名中国医疗队员因公殉职，将生命永远留在了阿尔及利亚，他们用行动诠释了国际人道主义精神，为构建人类卫生健康共同体贡献了力量。​

中国医生与患者合影。中国援阿尔及利亚医疗队供图

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