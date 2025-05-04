中国驻菲使馆参赞兼总领事王悦介绍使馆保护华侨华人安全所做工作。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉5月2日电（记者樊帆）4月30日，中国驻菲律宾使馆联合菲中爱心基金、马尼拉华助中心在菲华商联总会举办“旅菲平安 携手相伴”海外公民反绑架专题知识讲座。黄溪连大使发表书面致辞，菲律宾国警总监马比尔将军、国都区警局局长阿贝林、警民关系部主任阿尔巴、反绑架大队队长波克莱、使馆参赞兼总领事王悦、菲华商联总会理事长林荣辉、马尼拉华助中心主任李雯生、“恢复治安运动”创会会长洪玉华以及华社有关团体、中资企业、留学生代表300余人出席。

黄溪连大使在致辞中表示，保护中国同胞的安全与合法权益，是中国驻菲律宾使馆最重要的一项职责，也是中国党和政府的高度牵挂。近段时间菲律宾社会治安不靖，在菲中国公民和机构面临的安全风险上升。大使馆高度重视并密切关注，专门发布领事通告提醒在菲及拟赴菲中国公民加强安全防范。此次使馆与华社联合举办反绑架知识讲座，旨在帮助在菲中国公民和广大华侨华人进一步普及安全知识，提高安全防范意识和能力。使馆将继续进一步深化中菲执法合作，秉持外交为民宗旨，竭诚为广大在菲同胞做好服务。

王悦参赞简要介绍使馆保护华侨华人安全所做工作，希望广大在菲同胞做自身安全的责任者、洁身自爱的从业者、守望相助的践行者，切实加强防范，为营造安全、团结、和谐的华社环境持续贡献正能量。

马比尔将军等国警高层表示，菲方坚定维护在菲中国公民安全，为严厉打击针对华人华侨的绑架等恶性犯罪，已成立高级别“联合反绑架委员会”，并设立华人社区安全援助组（PNP-Chinese-Filipino Community Help Desk）。未来国警将持续提升执法能力，进一步强化同华人社区沟通合作，确保快速反应、重拳出击。菲方并现场公布了中国人求助专线号码。

讲座中，使馆领事官员、警务联络官、菲国警反绑架大队分别介绍在菲求助报警注意事项及日常反绑架防护要点。洪玉华女士呼吁菲政府尽快解决绑架勒索这一全国性问题，提醒菲警方严谨规范办案，充分保护受害人及家属隐私，并介绍防范和应对绑架实用知识。

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