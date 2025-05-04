活动现场。主办方供图

人民网利雅得5月4日电（记者任皓宇）近日，由沙特科研与知识交流中心与沙特智慧宫中文教育学院联合主办的“国际中文日”活动在利雅得举行。本次活动以“中文——文明交流的桥梁”为主题，吸引了来自沙特教育部相关部门代表、沙特前外交官、沙特高校中文教育代表、中文教师及学习者等50余人出席，现场气氛热烈，反响积极。

“中国是当今世界最具影响力的国家之一。学习中文不仅仅是掌握一门语言，更是深入了解中国文学艺术、科学技术、历史文化的过程。”沙特科研与知识交流中心主席叶海亚·穆罕默德·本·朱奈德致辞表示，中心一直高度重视中国研究，近年来已与多所中国高校及科研机构建立了深厚的合作关系。“我们希望沙特学生能够通过中文，借鉴中国的发展经验，助力沙特的快速发展。”

沙特智慧宫语言公司董事长马永亮在发言中介绍了智慧宫在中文教育方面的努力与成果。他表示，自2021年10月以来，智慧宫教育学院已先后在利雅得和吉达设立中文学院，为沙特社会提供专业、高效的中文语言培训。截至目前，已有超过1000名学员系统学习中文，且参加HSK考试者的通过率超过80%。“在中沙两国在商业、文化、教育等领域不断深化合作的背景下，中文已成为沙特民众了解中国、走向世界的重要桥梁。沙特年轻一代聪慧勤奋、富有创新精神，未来将在中沙交流中发挥更大作用。”马永亮说。

沙特教育部中文项目负责人穆罕默德·哈扎志表示，教育部代表团近日刚刚从中国归来，成果丰硕。今年将是沙特推进中文教育的重要一年。据介绍，2024年沙特共引进175名中文教师，分布在全国100多所中小学执教；2025年这一数字将增加至235人。同时，沙中已签署合作备忘录，涉及课程体系对接、奖学金项目及沙特学生赴华留学等领域，标志着沙中教育合作进入新阶段。

曾任沙特驻华使馆文化参赞的萨拉赫·萨格里表示：“我任职期间，曾协助超过1000名沙特学生赴华留学。如今，他们已在沙特各行业中成为中沙合作的中坚力量。中文不仅是沟通工具，更是链接思想、学习中国经验的通道。希望更多沙特年轻人重视中文，把握未来。”

活动期间，多位中文学习者分享了自己的学习经历与感悟。他们表示，中文学习不仅开阔了视野，也带来了更多就业与交流的机会。通过中文，他们逐渐了解并热爱中国文化，期待未来能够亲自到中国深造、工作或参与合作项目。

(责编：贾文婷、杨牧)