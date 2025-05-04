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“清洁之源”惠及喀麦隆千家万户

2025年05月04日10:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅温得5月2日电 （记者薛丹、黄培昭）这天一早，家住喀麦隆西部大区首府巴富萨姆市郊的让·泽法克像往常一样早早起身，去自家后院摘来了新鲜的蔬菜，开始准备一天的食材。打开屋前的水龙头，只见拇指粗的清澈水流哗哗流出。

取来菜盆，泽法克一边清洗一边告诉记者，全家的生活用水从前全靠一口老井。因为水源不洁，自己和家人们都曾感染过痢疾、霍乱和伤寒等疾病。

“2017年以后，自来水管道通到了家里。在那之后，家人们就再也没有因为饮水问题去过医院。”当着记者的面，她专门鞠了一捧水喝下后说：“你看，这清洁干净的水源不仅让我们远离疾病，更是极大地方便了我们的生活。”

泽法克家用的自来水水源，来自位于巴富萨姆市一侧的梅契河上游。在这里，一座由中企建设的现代化自来水厂机器轰鸣。蓝顶白墙下的厂房内，奔腾的河水通过过滤和消毒，变为了干净达标的饮用水，输送到千家万户。

2014年，中地海外集团有限公司喀麦隆公司通过九城市供水项目一期工程，为包括巴富萨姆在内的4个喀麦隆城市建设饮用水处理厂及相关配套设施。2017年，九城市供水项目一期全部完工，巴富萨姆饮用水处理厂也顺利投入使用。

“新建项目涵盖了取水泵站、絮凝沉淀及滤池、清水池、送水泵房、发电机房、加压泵站、水塔等构筑物以及393公里输配输水管道，使原水厂巴富萨姆供水能力提升了30%，总共覆盖约50万居民，覆盖率达到约65%。”喀麦隆九城市供水项目项目经理刘磊介绍。

巴富萨姆周围城镇密集，随着城市发展和人口规模增长，建设于上世纪末的旧水厂供水能力和水质已无法满足需求。喀麦隆供水公司巴富萨姆饮用水处理厂厂长伊利加·弗朗西斯·威廉感叹，通过中国企业的帮助，目前水站的供水能力达到日处理水量29000立方米。“项目的投入运营不仅增强了巴富萨姆的供水能力，更辐射了周边6个城镇。”

据介绍，在一期四个城市的供水项目完工后，每年的供水量达到了790万立方米，至今已向四个城市提供清洁饮用水4740万立方米，解决了当地120万人的饮用水的问题。

喀麦隆九城市供水项目二期工程也于2024年开始实施。在二期工程项目之一的姜村饮用水处理厂，记者看到中喀双方工人在紧张忙碌地对供水项目进行施工，建设内容包括取水泵站及拦水堰，供水规模为日处理7000立方米的水厂和水塔输配水管网工程等，预计2027年2月底完工。

项目经理刘磊告诉记者，喀麦隆水资源丰富，但城市供水系统普遍落后。二期工程中建设的五座水厂，有的位于地理位置较远的北部地区，当地不少居民至今深受缺水和饮水安全等问题的困扰。

在极北大区首府马鲁阿市，供水主要靠季节性河流。在旱季，不少当地居民靠的是打井取水，价格昂贵不说，还得徒步来回十余里路去取水。在二期项目开工之际，极北大区区长米吉亚瓦·巴卡里专门提出：希望优先解决马鲁阿市的供水难题。

通过项目中喀员工的共同努力，马鲁阿供水项目有望在二期工程中率先完工。而目前二期总体的施工进度也已完成了50%以上，进展顺利。工程完工后，每天将新增4万吨清洁水资源，惠及人口约70万，从而进一步解决当地居民的饮水问题。随着二期工程的稳步推进，喀麦隆更多城市的居民将享受到便捷、可靠的供水服务。

喀麦隆九城市供水项目不仅有效缓解了当地供水矛盾，满足市中心及周边居民的用水需求，还为当地民生改善和经济社会发展发挥了重要作用，被当地政府和居民誉为“改善民生的典范”。此外，项目前后共计为当地提供了超过1000个土建、水文和工程施工等就业岗位。

喀麦隆自来水公司总经理穆萨·布莱斯在在接受记者采访时，对九城市供水项目大加赞赏：“该项目是一项民生大工程，更是喀中合作的典范，未来喀中之间需要继续深入合作，推进两国关系走深走实。”

中地海外集团喀麦隆公司总经理卢春雨说，为更好地落实中非合作论坛“九项工程”中的卫生健康工程的项目，按照对非 “真、实、亲、诚”的合作理念，未来中地海外将把中国高速发展的经验，更多地普惠到非洲和喀麦隆，为中非合作不断开启新的篇章。

(责编：贾文婷、杨牧)

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