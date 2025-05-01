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“气候变化的影响与喜马拉雅地区保护”研讨会在京举行

2025年05月01日08:43 | 来源：中央广电总台国际在线
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4月29日，“气候变化的影响与喜马拉雅地区保护”研讨会暨“我为喜马拉雅种棵树”植树活动在北京举行。活动由尼泊尔驻华大使馆、丝绸之路城市联盟联合主办，中京农业集团承办。

“气候变化的影响与喜马拉雅地区保护”研讨会在京举行_fororder_尼泊尔大使

尼泊尔驻华大使克里希纳·普拉萨德·奥利演讲 主办方供图

喜马拉雅山脉作为南极洲之外冰川储量最多的区域，为亚洲百万人提供生存所需的水源，而今它正受到气候变化的影响。

尼泊尔驻华大使克里希纳·普拉萨德·奥利在演讲中表示，面对气候变化对贫困和脆弱国家的严重威胁，各国需加强合作，落实《巴黎协定》，特别是保护喜马拉雅地区的生态环境。

“气候变化的影响与喜马拉雅地区保护”研讨会在京举行_fororder_尼泊尔稿件

中国气候变化事务特使刘振民致辞 主办方供图

中国气候变化事务特使刘振民在主旨演讲中指出，应对冰川危机需多管齐下，一方面加大对预警系统、基础设施建设等适应性措施的投入，另一方面加速全球减排，大力发展可再生能源。中国积极推进基于自然的解决方案，强化灾害风险管理，不断提升社区气候韧性，并将气候适应工作深度融入国家发展规划。

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德国驻华大使傅融致辞 主办方供图

德国驻华大使傅融在演讲中表示，气候变化正加速导致喜马拉雅地区冰川消融，对区域生态系统及约二十亿人口的用水安全构成严重威胁。为实现《巴黎协定》将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的目标，各国需在2035年制定更具雄心的国家自主贡献（NDCs），并明确绝对减排指标。

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联合国发展系统驻华协调员常启德致辞 主办方供图

联合国发展系统驻华协调员常启德在致辞中表示，气候变化是当前最紧迫的全球性挑战，已对人类生存与全球生态系统构成严重威胁。喜马拉雅山脉作为亚洲重要的淡水来源，养育着超过二十亿人口，但冰川正在以惊人速度退缩，未来水资源紧张风险加剧。

在专题演讲环节，尼泊尔自然保护基金会专家马尼什·潘迪介绍了尼泊尔应对气候变化的政策框架及“萨加玛塔对话”倡议；中国科学院青藏高原研究所专家D.B. 卡特尔的演讲深入分析了气候变化对喜马拉雅雪盖的影响；公众与环境研究中心（IPE）创始人马军分享了数字科技如何赋能空气质量监控和改善。

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丝绸之路城市联盟主席宋荣华致辞 主办方供图

丝绸之路城市联盟主席宋荣华在闭幕致辞中表示，联盟将继续发挥桥梁作用，推动“一带一路”框架下的国际民间环保合作。

“气候变化的影响与喜马拉雅地区保护”研讨会在京举行_fororder_尼泊尔稿件4

现场的文化表演 主办方供图

活动穿插了丰富多彩的文化表演，尼泊尔艺术家萨比娜·戈帕丽的迎宾舞《Maitighar》、萨拉斯瓦蒂·阿迪卡里与巴瓦娜·乔杜里带来的文化节目《Rukume Kot》赢得阵阵掌声。尼泊尔艺术家萨比娜·戈帕丽说：“我的国家尼泊尔非常美丽，有山川、湖泊、瀑布等自然景观，人民热情好客，欢迎大家去尼泊尔看一看。”

现场还举行了以气候变化为主题的青少年绘画与征文比赛颁奖典礼，展示优秀绘画作品二十余幅，展现了年轻一代对环保议题的关注与创意表达。

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植树活动 主办方供图

与会嘉宾参与了“为喜马拉雅种棵树”活动，以行动应对气候变化，保护生态，促进中尼友谊。

在尼泊尔投资环境推介会上，尼泊尔驻华大使馆向中国企业介绍了清洁能源、生态旅游等领域的投资机遇，推动双边合作。此次活动得到中京农业集团与北京万疆无界公司支持，展现了企业社会责任担当。（文/梁多元）

(责编：白宇、刘慧)

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