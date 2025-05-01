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中国代表在世贸组织会议上谴责美国“对等关税”

2025年05月01日06:47 | 来源：新华网
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新华社日内瓦4月30日电（记者焦倩）在29日举行的世界贸易组织补贴与反补贴措施委员会会议上，中国代表全面驳斥美国等个别成员就“产能过剩”对中国提出的不实指责，谴责美国“对等关税”和歧视性补贴政策严重破坏世贸组织规则，呼吁成员团结合作，反对单边主义、保护主义，捍卫以世贸组织为核心的多边贸易体制。

中方表示，“产能过剩”不存在统一公认的判断标准或测算方法，供需不平衡是常态、绝对的。在经济全球化背景下，一国产能和产品不只是供应本国市场，而是基于比较优势参与全球贸易与市场竞争。美国的芯片、飞机、大豆，德国和日本的汽车都大量出口。美国等成员炒作“产能过剩”违反市场经济规律和全球化逻辑，本质是担心自己的竞争力和市场占有率，以“产能过剩”为借口制造焦虑，抹黑打压中国，为自身采取单边主义、保护主义措施寻找拙劣的借口。

中方强调，中国产业发展和中国产品竞争优势不是补贴的结果，而是源于不断技术创新、协同发展。中国高度重视贸易政策合规工作，持续确保包括补贴政策在内的贸易政策符合世贸组织规则，积极履行补贴通报等透明度义务，坚定维护多边贸易体制。

中方指出，美国“对等关税”扰乱全球贸易，损害发展中成员利益，中国则是全球贸易增长“稳定器”，始终坚定站在发展中成员一边。美国之所以在产能问题上反复指责抹黑中国，将中国描述成“威胁”，根本原因是美国始终坚持“零和博弈”和“美国优先”，只在乎自己的利益，不相信可以通过经贸合作获得共赢。

同时，中方在该委员会“美国歧视性补贴政策”议题下，严正批评美国《芯片与科学法》等相关歧视性补贴和“对等关税”扭曲市场、奉行“双标”、破坏世贸组织规则，并指出，美国做法背离市场经济规律，严重扰乱国际贸易投资正常秩序。中方呼吁成员加强合作，反对美单边霸凌行径，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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