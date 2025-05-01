新华社巴西利亚4月30日电（记者赵焱 谢照）当地时间4月30日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在巴西利亚会见伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安。

王毅说，在两国元首战略引领下，中国伊朗关系克服干扰困难，保持良好发展势头。去年，习近平主席同佩泽希齐扬总统成功会晤，为双边关系发展指明方向。中方支持伊朗维护主权安全和民族尊严，反对外部势力干涉伊朗内政，愿同伊方保持各层级往来，加强沟通协调，捍卫各自正当权益，坚持践行多边主义，维护国际关系基本准则，打造更有韧性的中伊全面战略伙伴关系。双方要落实好全面合作计划，为双边关系积累更多成果，注入更多内涵。

艾哈迈迪安表示，伊中有着牢固政治互信，深化两国全面战略伙伴关系已成为伊朗各界共识，愿加强伊中高层交往，深化经贸、科技、互联互通等领域合作，推动双边关系迈上新的台阶。伊中在多边议题上有着相近立场，感谢中方在国际上为伊方仗义执言，促成伊沙关系实现转圜。伊朗愿同中方团结合作，共同反对外来干涉，反对滥施关税和单边制裁，维护公正平等的国际秩序。

双方谈及伊朗核问题，愿就此保持沟通。艾哈迈迪安重申，伊朗无意发展核武器，愿在平等尊重前提下同有关各方开展谈判协商。王毅表示，中方重视伊方不发展核武器的承诺，尊重伊朗和平利用核能的权利，赞赏伊朗坚持作出外交努力，乐见伊朗同各方保持对话势头，支持伊朗同国际原子能机构开展必要合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)