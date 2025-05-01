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国际社会应共同维护科学溯源的正确方向（钟声）

2025年05月01日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月30日，中国国务院新闻办公室发布《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书，以详实数据和科学证据系统阐述中国在新冠病毒溯源和国际抗疫合作中的贡献。白皮书展示了中国作为负责任大国始终坚持科学溯源和国际合作的立场，同时坚决反对将公共卫生问题政治化的错误行径。

　　新冠疫情是近百年来人类遭遇的传播速度最快、影响范围最广的全球大流行病，需要各国携手应对。疫情发生后，中国举全国之力创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹，在绝不松懈做好自身防疫的同时，始终毫无保留地为全球疫情防控提供中国智慧，竭尽所能地为国际抗疫合作贡献中国力量，充分履行了大国的国际责任，充分展现了大国的道义担当。

　　病毒溯源是个严肃的科学问题。中国一直秉持科学态度，积极与世界卫生组织沟通合作。中国率先开展多个关键领域的溯源研究，并于2020年、2021年两次邀请世界卫生组织专家来华开展联合溯源研究，专家组最终形成并向全世界发布的联合研究报告，以其严谨、科学的结论得到国际社会和科学界的广泛认可。中国以最大诚意参与新冠病毒溯源，通过系统开展流行病学、分子溯源、动物宿主排查与冷链输入研究，排除了武汉作为新冠病毒自然起源地的可能性，并为全球科学界提供了关键的实证数据与研究范式。截至目前，尚无任何证据与《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织—中国联合研究报告》结论相悖。国际社会公认，中方充分及时有效地履行了《国际卫生条例》规定的义务，行动速度之快、规模之大，世所罕见。

　　应对全球疫情是一个关乎全人类福祉、极为严肃、科学的问题。大量研究表明，新冠病毒起源于中国境外。美国疾控中心和国立卫生研究院等机构的研究分析均提示美国多个地区存在早于武汉的多个新冠病毒阳性检测结果和线索，应该对美国开展全面深入的新冠病毒溯源调查。然而，面对自身抗疫不力的现实，美国政府刻意隐瞒有关结论和证据，把中国当作疫情推责“甩锅”的对象。这种选择性失明、将科学问题政治化的做法，严重阻碍病毒溯源工作的展开，严重危害全球公共卫生体系的建设。

　　传染病是人类共同的敌人，国际社会应共同维护科学溯源的正确方向。为防范未来可能出现的新发传染病，美国作为一个大国，不能继续装聋作哑，要尽快回应国际社会合理关切，主动同世界卫生组织分享本国早期疑似病例数据，给世界人民一个负责任的交代。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月01日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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