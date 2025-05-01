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中阿快线标准集装箱运量实现万箱

2025年05月01日05:29 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔4月30日电（记者聂新宇 李昂）从中国甘肃省兰州市出发的中阿快线4月30日将第1万个标准集装箱运抵阿富汗北部口岸海拉顿，当地举行庆祝仪式。

　　阿富汗临时政府公共事务部副部长兼铁路局局长毛拉维·穆罕默德·伊沙克·萨希卜·扎达、中国驻阿富汗大使赵星、阿富汗巴尔赫省省长优素福、乌兹别克斯坦铁路代表等出席仪式。

　　伊沙克表示，中阿快线的开通极大促进了两国贸易交往，更好地发挥了阿富汗作为中亚交通枢纽的作用，让阿富汗民众受益，争取到明年中阿快线货运量能够实现两到三倍的增长。

　　中国驻阿富汗大使赵星说，作为中吉乌多式联运向阿延伸通道建设的核心品牌，中阿快线自2023年7月从兰州东川站首发以来，迅速成长为区域互联互通的典范。班列途经中国喀什、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，直达阿富汗，已基本实现常态化运行。运输货物从服装、布匹扩展到机械设备、家电、家具，时效较传统海运缩短30%，成本较公路运输降低40%，为阿富汗市场注入强劲动力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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