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“新海凤”轮在马来西亚巴生港大显身手

2025年05月01日04:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　清晨，马六甲海峡的第一缕阳光穿过舷窗。中国“新海凤”轮的驾驶舱内，80后船长宋彬聚精会神地盯着前方海面，通过对讲机下达一个个指令，指挥船员精准操控这艘舱容量超过1.6万立方米的大型耙吸挖泥船驶向指定区域，准备开始巴生西港扩建工程新一天的采砂吹填作业。

　　“现在我们是24小时作业，白天采砂吹填造陆，夜间挖泥疏浚航道，3个班组交替轮换在岗工作。”宋彬一边介绍，一边走到驾驶舱另一侧的耙吸装置操作台，与操作员一起仔细查看仪表显示屏上的各种读数。

　　这艘大型耙吸船来自中交上海航道局有限公司，总长超过160米，宽27米，最大载泥量可达2.3万吨。蓝白色船身映衬下，从船体两侧一直延伸到船尾的黑色管道和长满“利齿”的巨大耙头格外醒目。远远望去，犹如一座移动的海上城堡。

　　“状态正常，开始下耙！”随着一声令下，巨大轰鸣声中，船体两侧巨大的黑色管道和耙头缓缓抬起，随后探入翻涌着白色浪花的海面之下。不一会，海底砂砾就伴随着滚滚海水被吸入巨大的舱体当中。

　　“这个耙吸装置，每一侧的管道都有40多米长，光一个耙头就有20多吨重，海底取砂作业每分钟能处理100立方米，两个小时左右就能装满一船。”操作员陈二超自豪地说。

　　时至中午，太阳高悬，靠近赤道的热带阳光炽热毒辣。甲板下方的机械设备舱里，闷热的空间中传出巨大噪音。来自湖北的船员江正伟到舱内进行每天例行巡检，记者才跟着走了10多分钟，衣服就已被汗水湿透。

　　“我们都管这叫‘舱外日光浴，舱内蒸桑拿’。”施工员林德双说，在马六甲海峡这样的热带地区施工作业，很多船员每天工作下来至少要换两身衣服。

　　00后船员蒋文去年刚大学毕业，这是他第一次到海外参加工程建设。这名来自湖南的小伙子说，他从小就向往大海，所以选择了港口相关专业。“我很自豪能为中马共建‘一带一路’合作出一份力。”

　　“新海凤”轮政委陶瑞强介绍，“新海凤”轮到马来西亚参加工程建设已经不是第一次。虽然体型庞大，但“新海凤”轮的施工精度能够达到厘米级。“如今，我国船舶经过不断技术升级，已经具备高度智能化、精准化施工能力。凭借我国自主研发的智能疏浚系统，以前需要多人协作完成的操作，现在可以实现‘一人疏浚’”。

　　驾驶舱内，驾驶台的雷达显示屏闪烁着密密麻麻的线条和绿色三角符号，一旁电台里不停传来附近往来船只和港口调度员的声音。带有世界各地口音的英语呼叫和应答在回响，似乎不断提醒着所有人，“新海凤”轮此刻正身处全球最繁忙的国际航道。

　　据马来西亚巴生港务局主席欧阳捍华介绍，马来西亚货物运输体系中，空运和陆运占比仅为10%左右，海运占比将近90%。巴生西港作为巴生港主要的集装箱码头，承担着马来西亚国际贸易物流枢纽的重要角色，扩建工程将帮助巴生西港的集装箱吞吐能力翻倍。

　　扩建工程项目部分管安全、健康和环保事务的经理艾玛·宾蒂·贾迈勒说，很高兴看到中国与马来西亚合作开展这个项目。项目不仅雇用马来西亚本地员工，还与周边社区建立了很好的关系。中国企业带着先进技术来到马来西亚，将帮助加快项目进度，助力马来西亚发展。

　　（据新华社电  记者李萌、毛鹏飞、杨云起）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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