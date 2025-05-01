——访联合国副秘书长汤姆·弗莱彻

“中国参与全球事务，致力于构建基于对话与信任的伙伴关系，而不是将自身的观点强加于人。这正是各方都需要秉持的合作精神。”联合国副秘书长汤姆·弗莱彻近日接受记者专访时说。

弗莱彻指出，中方提出的共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体等理念主张全球团结，强调世界需要合作而非对抗。这些倡议理念“极其重要”，带来了“我们需要的、真正的伙伴关系”，有助于共同应对气候变化等人类面临的挑战。

“没有哪个国家能通过闭关自守实现经济全面发展。只有通过与世界打交道，建立基于信任和对话的伙伴关系，才能实现这一目标。”弗莱彻说，“中国在与世界交往时就秉持这种合作精神，这一点非常非常重要。”

弗莱彻表示，共建“一带一路”倡议给共建国家带来巨大发展机遇，许多项目令人印象深刻，比如肯尼亚蒙内铁路。他告诉记者，20世纪末至21世纪初，他曾在肯尼亚工作生活4年，当时经常开车往返于内罗毕与蒙巴萨之间，路况不佳导致车辆非常颠簸，来回一趟需要很长时间。而蒙内铁路带来巨大改变，也促进了蒙巴萨港口发展。“共建‘一带一路’合作带来的这些交通设施缩短了不同地点之间的通行距离和时间，对全球经济发展产生巨大影响”。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年。弗莱彻表示，人们从那段历史中汲取教训，进而建立起以联合国为核心的国际体系，给世界带来秩序和稳定。他强调，联合国“并不完美，并非无所不能”，但联合国是世界各国共存的有效方案，维护、加强、完善这一体系符合世界各国利益。

弗莱彻指出，联合国是为应对包括冲突、气候变化、流行病等在内的全球性挑战而建立的。联合国能发挥多大作用，取决于会员国对它的承诺力度。有的国家要退出这种国际合作，这只会凸显其他国家携手合作的重要性。

作为联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员，弗莱彻表示，人道主义工作面临严峻现实，一些国家削减援助的幅度大、力度强且非常突然，许多人因缺少援助而丧生。在他看来，美国等国削减援助给人道主义工作带来“巨大的短期挑战”。同时，美国政府如今的关税政策也使一些提供人道主义援助的经济体面临巨大压力。

“环顾全球，我看到一个充满不信任、不平等和技术发展带来不确定性的世界。”弗莱彻说，“世界在许多方面正走向撕裂，我们必须重新团结起来，共同应对挑战。”

弗莱彻曾多次访问中国。出席2008年北京奥运会闭幕式时，中国人民的友好和热情令他记忆犹新。此次来华，弗莱彻参观了故宫，亲身感受中国传统文化和深厚历史积淀。他表示，这些年来一个非常显著的变化是，人们对中国在世界上发挥的作用越来越有信心。中国在安理会积极发声捍卫国际人道法，坚定维护多边机制，在世界混乱加剧之时尤显重要。“这非常宝贵，非常受欢迎”。

中国积极参与国际人道主义救援，以实际行动维护世界和平稳定，令弗莱彻感触颇深。“在缅甸，我看到中方救援队日夜奋战，从废墟中救出幸存者，你能在绝望中感受到希望。”他说，中国在灾难应对方面表现出专业水准，“世界需要这种经验和专业知识，我们需要中国的支持。”

（据新华社电 记者缪晓娟、商婧）

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