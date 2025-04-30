新华社上海4月30日电（记者周蕊、齐悦）4月29日，国家主席习近平在上海访问金砖国家新开发银行，并会见新开发银行行长罗塞芙。罗塞芙在接受媒体采访时表示，习近平主席对新开发银行提出了“开启高质量发展的第二个‘金色十年’”的期许，为银行未来工作指明了方向。

面对媒体，罗塞芙说，无论是过去、现在还是将来，习近平主席对新开发银行的支持都非常重要。这将推动新开发银行开启高质量发展的第二个“金色十年”，擦亮国际金融体系中新兴力量和全球南方合作的金字招牌。

2014年金砖国家领导人第六次会晤期间，中国、巴西、俄罗斯、印度、南非五国领导人在巴西福塔莱萨见证签署《成立新开发银行的协议》。2015年7月，新开发银行正式开业。“很荣幸今天在新开行总部接待尊敬的习近平主席，我自豪地回忆起2014年我们一起向世界宣布成立新开发银行。”曾担任巴西总统的罗塞芙说，“习近平主席推动并见证了新开发银行从愿景变为现实。”

“习近平主席长期以来对新开发银行的发展壮大提供强有力支持。”罗塞芙表示，过去十年可谓新开发银行发展壮大的“金色十年”。十年来，银行已经批准120个项目、约400亿美元贷款总额，为成员国的基础设施建设、清洁能源、环境保护、数字基建等众多领域发展提供融资支持。

习近平主席在会见中指出，新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构，是全球南方联合自强的创举。对此，罗塞芙表示，新开发银行将继续秉持金砖国家合作机制精神，践行初心，持续聚焦全球南方的需求，支持全球南方的发展。

“新开发银行将致力于服务全球南方国家，特别是金砖国家的投资发展，深耕基础设施建设、物流、数字基建等对新兴市场国家和发展中国家有重要影响的关键领域，还要坚定推动科技创新投资，帮助各国走好稳步发展之路。”罗塞芙说。

上海开放、包容的城市气质为新开发银行运作提供了良好的环境。罗塞芙表示，总部设在上海的新开发银行将利用好中国在全球工业、科技与创新等领域的巨大优势，充分运用人工智能、大数据等数字工具，努力成长为“21世纪新型多边开发银行”。

罗塞芙赞赏中国政府在当今世界动荡形势下坚定维护全球南方利益，坚定支持多边主义，坚定捍卫国际公平正义，坚定推动构建人类命运共同体。“习近平主席和中国政府坚定而沉着、清晰而稳健的立场，赢得了全球南方国家的广泛敬佩和赞赏，这再次印证了习近平主席作为当代伟大领导人的地位。”她说。

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