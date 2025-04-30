人民网雅加达4月30日电 （记者曹师韵） 4月29日，印尼权威媒体机构The Iconomics授予大唐印尼金光公司“2025年印尼最佳企业社会责任奖”，颁奖仪式于印尼交通部办公楼隆重举行。印尼交通部、社会事务部高级官员及行业代表出席颁奖典礼。

本次评选覆盖印尼10个主要城市，发放1600份公众代表问卷，并对200余家企业社会责任项目进行深度评估，综合考量企业社会形象、项目创新性及社区影响力。大唐印尼金光公司凭借扎实的履责实践与广泛的民意认可脱颖而出，成为唯一获此殊荣的中资能源企业。印尼交通部代表在致辞中强调：“大唐印尼金光公司以实际行动诠释了企业与社区共生共荣的发展理念，为印尼能源行业树立了标杆。”

颁奖仪式现场。大唐印尼金光公司供图

据介绍，大唐印尼金光公司始终将绿色发展融入核心战略，系统推进生态修复与社区共建，实施红树林种植、海岸修复和珊瑚礁移植等举措，打造“生态修复—产业反哺”可持续模式；通过技术培训和产业扶持，助力印尼本地就业和中小企业发展；同时构建“政府—企业—社会”协同机制，推动人才培养与环境保护，实现经济、社会与生态效益的协同提升。

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