新华社北京4月30日电 西班牙和葡萄牙4月28日下午出现大范围供电中断现象，导致两国交通瘫痪、通信中断，民众生活陷入混乱。截至29日，两国电力基本恢复，但断电原因仍未明确。西班牙政府已启动相关调查并承诺改进能源系统。

与此同时，此次大规模断电让不少民众对应急物资的储备有了新的意识。

电力恢复

据美联社报道，此次停电是欧洲近年来最严重的断电事件之一。西班牙在短短5秒内失去了全国60%的电力供应。

完全依赖能源进口的葡萄牙同样陷入断电，法国局部地区也受到短暂影响。按法新社说法，西班牙和葡萄牙一些地区停电持续了20个小时。断电导致两国航班停飞，火车系统瘫痪，移动通信中断，自动取款机关闭。

西班牙电力供应商说，截至29日上午11时，该国电力系统运行正常，几乎所有用户恢复供电。葡萄牙国家能源网公司说，该国所有用户电力供应恢复。此外，两国的地铁和火车已恢复运营，但部分地区通勤列车仍受“电力不稳定”影响。马德里网球公开赛等活动也恢复正常。

据西班牙埃菲社报道，西班牙北部加利西亚地区一户家庭因使用发电机为制氧机供电，导致三人一氧化碳中毒身亡。巴伦西亚自治区一名妇女因供氧设备故障死亡，首都马德里另有一人因蜡烛引发火灾丧生。有关部门正在调查这些死亡事件。

一些人表达了对未来能源供应的担忧。西班牙广播电视公司一名评论员29日说：“最大的问题是：这种情况会再次发生吗？如果这种情况在未来发生且持续更长时间会怎样？”

启动调查

目前尚不确定此次大规模断电的原因。西班牙29日启动调查，首相佩德罗·桑切斯表示，政府已经成立委员会调查事故原因。“我们将采取一切必要措施，确保此类事件不再发生。”他在新闻发布会上说。

据法新社报道，桑切斯29日晚些时候与西班牙主要电力公司代表举行紧急会议，要求后者在调查中给予合作。会议结束后，他在社交媒体上再次强调：“我们必须做出必要的改进，以确保电力供应。”

与此同时，西班牙最高刑事法院也启动单独调查，以查明此次停电是否为“针对关键基础设施的计算机破坏行为”，是否可能被归类为“恐怖主义犯罪”。不过，西班牙电力运营商和葡萄牙政府发言人29日早些时候排除了网络攻击的可能性。

此次停电引发对可再生能源的讨论。西班牙能源结构中太阳能和风电占比较高，但欧洲联盟委员会驳斥了有关可再生能源占比过高导致停电的猜测。

桑切斯还否认了有关核能短缺是停电原因的报道。

4月28日，在葡萄牙里斯本，顾客在一家停电的咖啡店等候。新华社记者荀伟摄

葡萄牙总理路易斯·蒙特内格罗表示，葡萄牙政府已要求欧盟能源管理合作局对电力系统进行独立审计，并成立了委员会来评估危机的处理情况。

葡萄牙国家能源网公司分析，西班牙电网的电压大幅波动是导致停电的一个因素，影响了葡萄牙从西班牙进口能源。这种波动可能由温度或风速的快速变化引发，但通常少有如此巨大的影响。

挪威睿咨得能源公司高级分析师普拉泰克莎·拉姆达斯认为，此次停电事件凸显该地区“严重依赖跨境电力供应”，暴露电力供应缺乏灵活性和能源储存。

民众应急

马德里居民29日恢复工作。按法新社说法，突如其来的大停电，让人们对于蜡烛、现金和收音机等应急物资的储备有了“新认识”。

大停电骤然来袭，大量民众急购蜡烛。在一些商店，蜡烛飞快脱销。另外，购买用电池供电收音机的顾客也排起长队。大停电期间，移动通信中断，互联网接入彻底断开，电视信号同样消失。人们不得不依靠晶体管收音机或车载收音机获取停电相关信息，可以看到不少人围着收音机，还有一些车主打开车门方便人们听通知。

环保行业技术员巴伦廷·圣地亚哥28日的回家路程耗时是平时五倍。他告诉法新社记者，他要购买便携式手电筒和收音机，以避免遇到类似情况时措手不及，另外最好“随身携带现金”。

圣地亚哥的同事马里奥·博法诺深切体会到：“一切是如此地依赖于电力。”

由于地铁和通勤列车停止运行，公交车站和出租汽车站排起长队。另外，由于电子支付系统已不能使用，很多乘客陷入无法付款的窘境。44岁的乘客罗茜奥·维森特说，多亏一名男子出手相助，她才有现金支付票款。

50岁的金融机构从业人员苏珊娜穿着高跟鞋，走了一个半小时才回到家。她29日在马德里中部一家咖啡厅和法新社记者开玩笑说：“要穿运动鞋。”她认为，要储备蜡烛、蓄电池、收音机和食品等应急物资。

这家咖啡厅的服务员比安卡同意苏珊娜的说法，蜡烛应常备在家。

50岁的律师玛丽亚·科沃斯28日在一片漆黑中开车回家，“我们是那么脆弱……连红绿灯都没有”。所幸，总有热心人帮忙指挥引路，人们的团结互助令她备受感动。

就在一个月前，欧洲联盟委员会3月26日发布“应急准备欧盟战略”，内容包括鼓励民众储备至少够用72小时的基本物资，以应对包括“武装侵略”在内的诸多风险。这些物资包括食物、饮用水、手电、快充移动电源、收音机、现金、药物和重要身份证明文件的复印件。（记者：刘曦、陈立希）

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