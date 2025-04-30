打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西班牙调查大范围停电原因 政府承诺改进能源供应

2025年04月30日16:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月30日电　西班牙和葡萄牙4月28日下午出现大范围供电中断现象，导致两国交通瘫痪、通信中断，民众生活陷入混乱。截至29日，两国电力基本恢复，但断电原因仍未明确。西班牙政府已启动相关调查并承诺改进能源系统。

　　与此同时，此次大规模断电让不少民众对应急物资的储备有了新的意识。

　　电力恢复

　　据美联社报道，此次停电是欧洲近年来最严重的断电事件之一。西班牙在短短5秒内失去了全国60%的电力供应。

　　完全依赖能源进口的葡萄牙同样陷入断电，法国局部地区也受到短暂影响。按法新社说法，西班牙和葡萄牙一些地区停电持续了20个小时。断电导致两国航班停飞，火车系统瘫痪，移动通信中断，自动取款机关闭。

　　西班牙电力供应商说，截至29日上午11时，该国电力系统运行正常，几乎所有用户恢复供电。葡萄牙国家能源网公司说，该国所有用户电力供应恢复。此外，两国的地铁和火车已恢复运营，但部分地区通勤列车仍受“电力不稳定”影响。马德里网球公开赛等活动也恢复正常。

　　据西班牙埃菲社报道，西班牙北部加利西亚地区一户家庭因使用发电机为制氧机供电，导致三人一氧化碳中毒身亡。巴伦西亚自治区一名妇女因供氧设备故障死亡，首都马德里另有一人因蜡烛引发火灾丧生。有关部门正在调查这些死亡事件。

　　一些人表达了对未来能源供应的担忧。西班牙广播电视公司一名评论员29日说：“最大的问题是：这种情况会再次发生吗？如果这种情况在未来发生且持续更长时间会怎样？”

　　启动调查

　　目前尚不确定此次大规模断电的原因。西班牙29日启动调查，首相佩德罗·桑切斯表示，政府已经成立委员会调查事故原因。“我们将采取一切必要措施，确保此类事件不再发生。”他在新闻发布会上说。

　　据法新社报道，桑切斯29日晚些时候与西班牙主要电力公司代表举行紧急会议，要求后者在调查中给予合作。会议结束后，他在社交媒体上再次强调：“我们必须做出必要的改进，以确保电力供应。”

　　与此同时，西班牙最高刑事法院也启动单独调查，以查明此次停电是否为“针对关键基础设施的计算机破坏行为”，是否可能被归类为“恐怖主义犯罪”。不过，西班牙电力运营商和葡萄牙政府发言人29日早些时候排除了网络攻击的可能性。

　　此次停电引发对可再生能源的讨论。西班牙能源结构中太阳能和风电占比较高，但欧洲联盟委员会驳斥了有关可再生能源占比过高导致停电的猜测。

　　桑切斯还否认了有关核能短缺是停电原因的报道。

4月28日，在葡萄牙里斯本，顾客在一家停电的咖啡店等候。新华社记者荀伟摄

4月28日，在葡萄牙里斯本，顾客在一家停电的咖啡店等候。新华社记者荀伟摄

　　葡萄牙总理路易斯·蒙特内格罗表示，葡萄牙政府已要求欧盟能源管理合作局对电力系统进行独立审计，并成立了委员会来评估危机的处理情况。

　　葡萄牙国家能源网公司分析，西班牙电网的电压大幅波动是导致停电的一个因素，影响了葡萄牙从西班牙进口能源。这种波动可能由温度或风速的快速变化引发，但通常少有如此巨大的影响。

　　挪威睿咨得能源公司高级分析师普拉泰克莎·拉姆达斯认为，此次停电事件凸显该地区“严重依赖跨境电力供应”，暴露电力供应缺乏灵活性和能源储存。

　　民众应急

　　马德里居民29日恢复工作。按法新社说法，突如其来的大停电，让人们对于蜡烛、现金和收音机等应急物资的储备有了“新认识”。

　　大停电骤然来袭，大量民众急购蜡烛。在一些商店，蜡烛飞快脱销。另外，购买用电池供电收音机的顾客也排起长队。大停电期间，移动通信中断，互联网接入彻底断开，电视信号同样消失。人们不得不依靠晶体管收音机或车载收音机获取停电相关信息，可以看到不少人围着收音机，还有一些车主打开车门方便人们听通知。

　　环保行业技术员巴伦廷·圣地亚哥28日的回家路程耗时是平时五倍。他告诉法新社记者，他要购买便携式手电筒和收音机，以避免遇到类似情况时措手不及，另外最好“随身携带现金”。

　　圣地亚哥的同事马里奥·博法诺深切体会到：“一切是如此地依赖于电力。”

　　由于地铁和通勤列车停止运行，公交车站和出租汽车站排起长队。另外，由于电子支付系统已不能使用，很多乘客陷入无法付款的窘境。44岁的乘客罗茜奥·维森特说，多亏一名男子出手相助，她才有现金支付票款。

　　50岁的金融机构从业人员苏珊娜穿着高跟鞋，走了一个半小时才回到家。她29日在马德里中部一家咖啡厅和法新社记者开玩笑说：“要穿运动鞋。”她认为，要储备蜡烛、蓄电池、收音机和食品等应急物资。

　　这家咖啡厅的服务员比安卡同意苏珊娜的说法，蜡烛应常备在家。

　　50岁的律师玛丽亚·科沃斯28日在一片漆黑中开车回家，“我们是那么脆弱……连红绿灯都没有”。所幸，总有热心人帮忙指挥引路，人们的团结互助令她备受感动。

　　就在一个月前，欧洲联盟委员会3月26日发布“应急准备欧盟战略”，内容包括鼓励民众储备至少够用72小时的基本物资，以应对包括“武装侵略”在内的诸多风险。这些物资包括食物、饮用水、手电、快充移动电源、收音机、现金、药物和重要身份证明文件的复印件。（记者：刘曦、陈立希）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部