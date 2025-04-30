新华社华盛顿4月29日电 综述丨美政府不堪压力松绑汽车关税政策

新华社记者熊茂伶

美国总统特朗普4月29日签署公告，允许对进口汽车零部件并在美国组装汽车的汽车制造商进行一定程度补偿。这一举措表明，美国各界对关税政策的反对声浪强烈，美国政府面临的压力越来越大。

根据公告，这一补偿用于抵消在美组装汽车所使用进口汽车零部件的部分关税。2025年4月3日至2026年4月30日，补偿金额最高可达汽车零售价的3.75%；下一年，即2026年5月1日至2027年4月30日，补偿上限将降至汽车零售价的2.5%。

白宫称，此举是为了鼓励汽车制造商在美国国内组装汽车，减少美国对进口汽车和零部件的依赖。

白宫数据显示，2024年，美国民众一共购买1600万辆车，其中一半是进口车辆。剩余一半在美国组装的汽车中，国内零部件价值占比约为40%至50%。

此外，相关最新措施还将使汽车制造商免于被加征多重关税。例如，汽车制造商只需为某个汽车零部件支付25%的关税，而无需再支付零部件中使用钢铝材料的关税。

美国有线电视新闻网援引知情白宫官员的话报道，这一决定是在白宫接到多名汽车制造商首席执行官的电话后作出的。负责介绍新政策的美国商务部官员当天对媒体表示，这些企业高管抱怨，高额关税将对美国汽车业的生产和就业带来不利影响。

代表在美国运营的汽车经销商、供应商和几乎所有主要汽车制造商的六大汽车行业组织近日罕见联名致信美国财政部长、商务部长和美国贸易代表，呼吁联邦政府不要对进口汽车零部件加征关税。信件说，对汽车零部件加征关税将会扰乱全球汽车供应链并引发连锁反应，导致汽车售价上涨、销量下降，并让汽车售后服务和维修变得更加昂贵和不可预测。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者说，美国政府的新措施是“贸易政策可兜售”的又一例证，是面对汽车行业游说的妥协。这也是美国政府面临今年下半年汽车价格可能上涨的局面而平息公众批评之声的一种策略。

美国政府对进口汽车加征25%关税的措施已于4月3日正式生效，对关键汽车零部件加征25%关税的措施将不迟于5月3日生效。

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