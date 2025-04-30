新华社北京4月30日电 国务院新闻办公室30日发布《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书。全文如下：

关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场

（2025年4月）

中华人民共和国

国务院新闻办公室

目录

前言

一、为新冠病毒溯源贡献中国智慧

（一）中国积极主动开展新冠病毒溯源研究

（二）中国公开透明发布新冠病毒溯源进展

二、为全球抗疫贡献中国力量

（一）毫无保留分享疫情信息

（二）竭尽所能支援全球抗疫

三、美国在新冠疫情大流行中劣迹斑斑

（一）美国未能及时有效应对疫情

（二）美国百般推卸新冠疫情应对不力责任

（三）美国密苏里州的涉疫滥诉案纯属政治操弄

（四）新冠病毒溯源指向美国

结束语

前言

新冠疫情是近百年来人类遭遇传播速度最快、影响范围最广的全球大流行病，也是1918年大流感以来防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情暴发以来，中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取全面科学有效的防控措施，14亿多人民同心抗疫、坚韧奉献，构筑起坚固防线，先后经受全球多波疫情流行冲击，举全国之力创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。面对新冠疫情，中国秉持人类命运共同体、人类卫生健康共同体理念，始终坚持公开、透明、负责任原则，第一时间毫无保留地同世界卫生组织及有关国家分享疫情信息，分享有效的疫情防控、诊疗方案和技术经验，提供疫苗和防护物资，竭尽所能为国际社会提供帮助，为全球团结抗疫贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

作为负责任大国，在新冠疫情发生后，中国在溯源这个科学问题上一直秉持科学态度，积极与世界卫生组织沟通合作。中国率先主动邀请世界卫生组织选派国际专家组两次来华合作开展联合溯源研究。专家组囊括了相关领域权威专家，以高度敬业、高度勤奋、高度专业的态度进行调研、访谈，收集与分析大量数据，最终形成并向全世界发布的联合研究报告，以其严谨、科学的结论得到国际社会和科学界的广泛认可。

为系统介绍中国新冠病毒溯源和国际抗疫合作有关工作及成效贡献，倡导科学溯源和国际合作，揭批美国抗疫不力的事实，特发布此白皮书。

一、为新冠病毒溯源贡献中国智慧

（一）中国积极主动开展新冠病毒溯源研究

自疫情暴发以来，中国持续投入大量资源支持本国科学家与国际同行一起开展新冠病毒溯源研究，并且始终以开放透明的态度履行国际责任。中国率先开展临床流行病学、分子流行病学、环境流行病学、动物宿主追踪等关键领域的溯源研究，与世界卫生组织密切合作，并于2020年、2021年两次邀请世界卫生组织专家来华开展联合溯源研究，始终以高度的责任感全力配合世界卫生组织关于新冠病毒的联合溯源研究。

2020年7月至8月，中国专家与世界卫生组织专家进行了来华开展新冠病毒溯源合作研究的预备性磋商，达成《世界卫生组织召集的全球新冠病毒溯源研究中国部分工作任务书》。2020年10月至12月期间，中国科学家同世界卫生组织国际团队举行了4次视频会议，交流了全球新冠病毒溯源研究最新进展和联合溯源工作方法。

2021年1月至2月，17名中国专家与来自世界卫生组织、世界动物卫生组织（国际兽疫局）及其他国家的17名国际专家组成国际联合专家组，在中国武汉进行了为期28天的现场联合研究。2月9日联合专家组召开新闻发布会，发布全球新冠病毒溯源研究中国部分工作的主要研究成果。

2021年3月30日，世界卫生组织召开成员国信息通报会和新闻发布会，正式通报全球新冠病毒溯源研究中国部分工作有关情况，并在世界卫生组织官网正式发布《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织－中国联合研究报告》。

自2021年至今，世界卫生组织新启动组建了新型病原体起源国际科学咨询小组（SAGO）。其间，中国按照《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织－中国联合研究报告》中的下一阶段研究计划，持续统筹资源，在流行病学、分子流行病学、动物与环境乃至实验室检查等方向开展了全面深入调查研究和分析，相关进展和结论已由中方科学家通过与世界卫生组织和SAGO报告交流或通过在国际国内学术期刊上发表文章等方式，与国际科学界和同行进行了分享。

截至目前，尚无任何证据与《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织－中国联合研究报告》结论相悖。可以认为，在中国开展的新冠病毒溯源研究已经结束。

世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究中国部分取得丰富研究成果，整个过程中的科学发现和工作范式为在其他国家开展更广范围的溯源工作提供了基础和指导。

病毒溯源问题是科学问题，不应将其政治化和污名化，应鼓励多国科研机构和专家学者分享证据，开展系统研究。尤为重要的是，应防止类似新发传染病发生大流行，再次危及人类健康和安全。

（二）中国公开透明发布新冠病毒溯源进展

2020年，中国科学院等多个团队对新冠病毒共祖时间反推分析显示，中国武汉的疫情较可能出现在2019年11月中旬到12月初之间，与首例报告病例的发病时间12月8日高度吻合。

2021年的联合研究结束后，中国科学家再次对7.6万份医疗机构筛查记录以及174例早期病例进行时空分布分析，进一步证实2019年10月至12月初武汉未出现异常呼吸道疾病聚集现象。

2022年，中国科学家针对武汉从2019年9月1日至12月31日期间43850份献血样本开展血清学和流行病学分析，未发现新冠病毒特异性抗体，表明2019年12月之前武汉当地没有新冠疫情。

中国国内多个研究团队对全国蝙蝠、穿山甲、野鸟、野猪、貉等野生动物以及养殖的家畜家禽样本共计8万余份开展了系统的检测，样本采集时间跨度自2017年至2021年，未发现新冠病毒在中国境内的野生动物和家畜家禽中传播。2020年初，中国医学科学院团队针对武汉及其周边地区蝙蝠种群筛查，未检出与新冠病毒相关的基因序列，基本排除新冠病毒起源于武汉周边野生动物的可能性。

2023年，中国疾控中心发表论文，显示疫情初期对华南海鲜市场采集的457份动物样本的新冠病毒核酸检测均为阴性，923份环境样本检测结果显示74份样本为新冠病毒核酸阳性，对分离的3株病毒开展测序，结果显示其基因组与早期病例基因组同源性为99.9%－100%，提示为感染新冠病毒的患者排毒造成。

2020－2022年间武汉以外多地发生的聚集性疫情的溯源结果提示境外冷链物流传入的可能性。2020年6月和7月先后在北京市新发地、大连市发生新冠疫情。值得注意的是，在此之前北京市连续56天没有本土疫情，大连市连续111天没有本土疫情，且该轮疫情北京早期病例主要集中在新发地市场水产区域的售卖人员，大连早期病例主要集中在海鲜公司的水产品加工车间工人。多项溯源调查证据提示，病毒源头均指向境外其他国家和地区，通过冷链运输带入中国。

2020年9月24日，青岛市发现两名装卸工人感染新冠病毒。两例病例无旅行史，亦无与其他病例的接触史，唯一能建立流行病学联系的是他们均在2020年9月19日从事过同一批进口冷冻食品的装卸工作。从该批冷冻食品外包装的多份样本检出新冠病毒核酸阳性，并通过全基因测序分析证实该批冷链食品外包装污染的新冠病毒为两例病例感染的病毒来源，且冷链外包装上分离培养出新冠病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒，由此证明冷链运输是新冠病毒的传播途径之一。

回顾在疫情初期武汉早期病例主要发生在华南海鲜市场水产品销售区域的情况，2019年末发生在华南海鲜市场的新冠疫情存在着通过冷链由境外引入的可能性。

上述系列研究成果在《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织－中国联合研究报告》和《柳叶刀》《自然》《细胞》《国家科学评论》《科学报告》《病毒进化》等国际期刊陆续发表，以坚实的实验数据支持了新冠病毒在中国引入人类的四种途径的可能性评估结论，即：人兽共患病直接溢出是“可能到比较可能”的途径，通过中间宿主引入是“比较可能到非常可能”的，通过冷链引入是“可能”的，通过实验室引入是“极不可能”的。这种全程公开、持续协作的立场，彰显了中国对科学精神的坚守和对人类卫生健康共同体的责任。

中国以最大诚意参与新冠病毒溯源，是因为坚信真相不在预设的指控中，而在数据的缜密验证里。通过系统开展流行病学、分子溯源、动物宿主排查与冷链输入研究，排除了武汉作为新冠病毒自然起源地的可能性，并为全球科学界提供了关键的实证数据与研究范式。

二、为全球抗疫贡献中国力量

突发公共卫生事件是人类面临的共同挑战，需要世界各国携手应对。新冠疫情发生以来，从第一时间向世界卫生组织和国际社会分享疫情信息和病毒基因序列，到多次邀请世界卫生组织国际专家组到本国开展新冠病毒溯源合作；从毫无保留分享防控和诊疗经验，到力所能及为国际社会提供大量物资和援助，中国始终秉持人类命运共同体理念，广泛开展国际抗疫合作，为国际抗疫注入强劲动力，作出重要贡献。

（一）毫无保留分享疫情信息

疫情暴发以来，面对前所未知、突如其来的新冠疫情，中国本着依法、及时、公开、透明的原则，第一时间同国际社会分享疫情信息，与世界卫生组织及美国等有关国家和地区保持密切沟通。

中国于2020年1月8日确定病原体，1月9日向世界卫生组织通报疫情及病原学鉴定取得的进展，1月12日向世界卫生组织提交新冠病毒基因组序列信息，并在全球流感共享数据库（GISAID）发布，为国际社会疫情防控、疫苗和检测试剂研发提供了科学依据，2020年1月3日起定期向世界卫生组织、有关国家和地区组织及时主动通报疫情信息。

中国在全力做好疫情防控的同时，以对生命负责、对人民负责、对历史负责、对国际社会负责的态度，建立最严格的且专业高效的信息发布制度，第一时间发布权威信息，速度、密度、力度前所未有。中国建立严格的疫情发布机制，制定严格规定，坚决防止瞒报、迟报、漏报。

武汉市从2019年12月31日起依法发布疫情信息，并逐步增加信息发布频次。2020年1月21日起，国家卫生健康委每日在官方网站、政务新媒体平台发布前一天全国疫情信息；2月3日起，国家卫生健康委英文网站同步发布相关信息。

中国建立分级分层新闻发布制度，截至2020年5月31日，国务院联防联控机制、国务院新闻办公室共举行新闻发布会161场，邀请50多个部门490余人次出席发布会，回答中外媒体1400多个提问；湖北省举行103场新闻发布会，其他省份共举行1050场新闻发布会。

国家卫生健康委中、英文官方网站和政务新媒体平台设置疫情防控专题页面，发布每日疫情信息，解读政策措施，介绍中国抗疫进展，普及科学防控知识，澄清谣言传言。

中国积极向全球分享经实践检验有效的疫情防控经验。2020年2月24日晚，中国－世界卫生组织联合专家考察组在北京举行发布会，考察组外方组长、世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，全球社会尚未做好采用中国方式方法的准备，而中国的方法被事实证明是成功的方法。

2020年3月12日，中国与世界卫生组织共同召开分享防治新冠疫情中国经验国际通报会，反响热烈。世界卫生组织多次积极评价中国强有力的防控措施为世界树立了新的国际标杆，呼吁各国借鉴中国经验。

2020年，中国与东盟、欧盟、非盟、亚太经合组织、加共体、上海合作组织等国际和地区组织，以及韩国、日本、俄罗斯、美国、德国等国家，开展了70多场疫情防控交流活动。

中国在2020年上半年就已将诊疗和防控方案翻译成3个语种，分享给全球180多个国家、10多个国际和地区组织参照使用。专门建立国际合作专家库，密集组织具有实战经验的权威公共卫生和临床专家，向全球分享有效的疫情防控、诊疗方案和技术经验。主动推出新冠疫情防控网上知识中心，在线分享疫情防控科普、培训视频、最新技术指南和研究成果，全球20余万人关注。

在新冠病毒溯源问题上，中国始终秉持科学、开放、透明精神，积极支持参与全球科学溯源，同时坚决反对任何形式的政治操弄。中国是迄今唯一多次邀请世界卫生组织国际专家组到本国开展新冠病毒溯源合作的国家，也是唯一多次组织专家同世界卫生组织分享溯源进展的国家。

在新冠病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多，为全球溯源研究作出的贡献最大。世界卫生组织国际专家多次表示，在华考察期间去了所有想去的地方，见了所有想见的人，看了所有想看的材料，中方的开放透明超乎预期。

国际社会普遍公认，中方充分及时有效地履行了《国际卫生条例》规定的义务，行动速度之快、规模之大，世所罕见。美方一些政客无视中国发出的信息，出于政治目的操弄新冠病毒溯源，不仅耽误本国疫情应对，还严重破坏国际抗疫努力，放纵了病毒的滋生蔓延。

（二）竭尽所能支援全球抗疫

作为一个拥有14亿多人口的发展中国家，中国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，力所能及地为国际社会提供援助。疫情暴发之初，中国向世界卫生组织提供两批共5000万美元现汇援助，积极协助世界卫生组织“团结应对基金”在中国筹资。

中国在2020年向34个国家组建派出38批次抗疫专家组协助抗疫，参访医疗机构405个，开展技术指导907次，举行会议540场，接受国内外媒体采访306次，开展培训461次，覆盖人数超165万。

2020年以来，中国向57个国家派遣176批次3000余名援外医疗队员，举办各类培训和健康教育活动900余场，培训当地各类人员6.7万余人次，发布多语种公告和防护指南6000余份，救治境外新冠患者2.85万人次，积极协助抗疫。11国元首或政府首脑亲自为医疗队授勋，2300余人次获受援国政府、我驻外使领馆颁发的奖励表彰。

新冠疫情突然来袭，中国国内防疫物资需求明显增加，个人防护用品供应紧张。中国迅速采取行动，加大医疗物资生产力度，许多中国企业响应政府号召，取消春节休假，返岗生产，加班加点生产了大量的口罩、防护服、检测试剂等抗疫物资。截至2020年2月底，中国口罩日产量达到1.16亿个，尤其是2月21日到2月29日的短短9天内，实现了口罩日产能从4300万个到超过1亿个的快速、巨大提升，为后续供应援助全球抗疫贡献了中国力量。

尽管中国国内疫情防控物资处于“紧平衡”甚至是供不应求的状态，仍想方设法为各国采购防疫物资提供力所能及的支持和便利，打通需求对接、货源组织、物流运输、出口通关等堵点，畅通出口环节，有序开展防疫物资出口。2020年1月至2022年5月，中国累计向包括美国在内的153个国家、15个国际组织提供了超过46亿件防护服、180亿人份检测试剂、4300亿个口罩，有效缓解了全球抗疫物资短缺的困境。

疫苗是应对疫情的有力武器，也是稀缺的公共产品。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。为弥合“免疫鸿沟”，中国加入“新冠疫苗实施计划”，为发展中国家提供疫苗援助。

中国自2020年底以来已向120多个国家和国际组织供应超过23亿剂新冠疫苗，完成了中国政府向世界作出的承诺，成为对外提供疫苗最多的国家。全球使用的疫苗中，每两支就有一支是“中国制造”。很多国家特别是发展中国家收到的第一批疫苗来自中国，获得的大多数疫苗也来自中国。

中国积极引领推动国际抗疫合作和全球卫生健康治理，坚定支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，呼吁国际社会加大对世界卫生组织政治支持和资金投入。中国加强同世界卫生组织沟通交流，同有关国家在溯源、药物、疫苗、检测等方面开展科研交流与合作，共享科研数据信息，共同交流研究防控和救治策略。

自2020年4月至2022年10月，中国通过科学有效防控扑灭了上百起不同毒株引发的聚集性疫情，保护了上亿民众的身体健康，维护了公共卫生安全，有力支持了全球抗疫斗争。

新冠疫情凸显了全球卫生治理体系存在的短板和漏洞。中国倡议携手共建人类卫生健康共同体，坚持推动建立健全全球公共卫生安全长效融资机制、威胁监测预警与联合响应机制、资源储备和资源配置体系等合作机制。中国支持加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，加强全球公共卫生治理能力建设。

中国派出代表团积极参与世界卫生组织关于防范和应对国际关注的突发公共卫生事件、《国际卫生条例》实施和修订以及“大流行协定”谈判等议题审议，中国顶级专家参与世界卫生组织支持下成立的大流行防范和应对独立小组（IPPPR）及新型病原体起源国际科学咨询小组（SAGO），积极建言献策，参加研讨，为建设惠及全人类、高效可持续的全球公共卫生体系，筑牢保障全人类生命安全和健康的坚固防线贡献了中国智慧、中国方案和中国力量。

正是由于中国坚持以人民为中心的发展思想，持续致力于改善医疗等条件，将更多社会资源投入医疗、教育等各方面，将社会经济发展成果惠及广泛民众，中国人均预期寿命稳步提升，从2019年的77.3岁提高到2020年77.93岁、2021年78.2岁、2022年78.3岁、2023年78.6岁。即使发生了新冠疫情，中国由于实施了科学积极的防控策略，人群健康水平并没有停滞不前或倒退，仍实现了稳定提升。

三、美国在新冠疫情大流行中劣迹斑斑

美国在疫情蔓延初期未能作出及时有效反应，沦为“全球第一抗疫失败国”，成为国际社会的反面教材。面对自身抗疫不力的现实，美方不仅不反思醒悟，还“甩锅”推责、转移视线，将新冠病毒溯源政治化，严重破坏了团结应对全球疫情的国际努力，成为全球公共卫生治理的明显短板。迄今为止，虽然许多美国有识之士多次批评美国政府在应对新冠疫情中的不作为、乱作为，但美国政府不仅没有深刻反省自身在抗疫中的拙劣表现，反而在“甩锅”推责的道路上越走越远，这必将进一步损害美国应对新的公共卫生危机的能力。

2024年底，美国发生严重的人感染高致病性禽流感疫情，美国没有与国际社会分享信息，却在2025年初切断了向世界卫生组织通报信息的渠道，美国疾控中心网站停止更新疫情信息。掩盖疫情事实真相的正是美国。

（一）美国未能及时有效应对疫情

2020年1月，新冠疫情被检测出正在美国蔓延。面对疫情肆虐，美国政府选择淡化疫情严重性，多次宣称新冠肺炎是会自动消失的“大号流感”，指责世界卫生组织“高估”病毒致死率，毫无科学依据地鼓吹服用羟氯喹和阿奇霉素都是所谓“特效药”，导致药物滥用，延误患者治疗。

美国政府还系统剥夺公民对疫情状况的知情权。自2020年3月3日起，美国疾控中心就以“数据不准”为由，不再发布包括感染检测结果在内的关键数据。之后的近三年时间里，美国人民只能通过约翰斯·霍普金斯大学等非官方机构搜集和报告的推测数据来了解疫情状况。

2020年4月中旬，美国新冠疫情确诊人数超过66万人。然而美国政府为了大选选票却宣布疫情已经度过“高点”，匆匆推出经济重启方案，宣扬美国社会生活将迅速恢复常态。为强推经济重启，部分美国政客带头违反疫情防控建议，拒绝在公开活动中佩戴口罩，有意将戴口罩、社交隔离等科学问题扭曲为价值观问题，让美国疫情防控步调不一的问题更加严重。

针对美国在疫情早期应对中的明显“失能”，有美国专家表示，“从流行被首次确认起，美国总统及其团队就在有意将危机降级，无视广为接受的基本公共健康指南”，美国迫切需要“政府检视既有数据，确认失败原因，停止无休止地散布虚假信息”。

疫情冲击下，美国资本主导、费用高昂的医疗体系疲态尽显，贫困民众、少数族裔、老年人口等弱势群体往往首先被放弃治疗。美联社于2020年6月报道，在美国每10个死亡病例中就有8例是65岁以上的老人。美国民众的生命权、健康权根本得不到平等保障。

据美国国家健康统计中心公布的数据显示，2019年美国人均预期寿命为78.8岁，但2020年降至77岁，到2021年降至76.1岁，比2019年下降2.7岁。此后2023年美国人均预期寿命虽回升至78.4岁，但远低于大多数发达国家的82岁左右的平均预期寿命，也低于中国的人均预期寿命。美国对待新冠疫情的错误做法，给美国家庭和社会生活蒙上了难以抹去的阴影，最终损害的是本国居民的切身利益和生命健康。

美国政府为了选举政治的私利，阻挠破坏专业机构、地方政府和民众的疫情防控努力，其结果是两头落空。对于美国在早期抗疫中的巨大失败，有美国媒体评论称，“在所有富裕国家中，有一个国家茕茕孑立，在4个月内反复遭受严重且不间断的暴发。这个国家就是美国”。

民主党上台后，美国政府的疫情应对策略有所调整，然而“党争高于生命”的政治病毒却更加肆虐。大选落败后，不少共和党政治人物开始纵容和传播各种“疫苗阴谋论”，煽动民众的“疫苗抵制”与“疫苗犹豫”。人为制造的反疫苗情绪严重削弱了美国的疫情防控。

2022年6月，在奥密克戎变异株掀起感染高峰之际，美国接种过两剂新冠疫苗的人口比率仅为67.2%，在七国集团国家中排名倒数第一，在全球范围内也仅排名第59位。

美国在司法系统和地方层面，破坏疫情防控的做法也层出不穷。佛罗里达州政府坚称民众有所谓“自由选择权”，要求全州学校强行开学，导致师生出现大规模感染。2022年4月，佛罗里达州联邦法官裁定，美国疾控中心要求在公共交通工具上延长口罩强制令的规定“越权”。政治病毒肆虐，导致美国成为“全球第一抗疫失败国”。

2023年5月，美国疾控中心发布数据，承认疫情造成美国近113万人死亡，约占同期世界卫生组织公布的全球死亡病例的16.4%，截至2025年3月，至少有122万美国人死于新冠。这一数字与美国的人口数量、经济实力和医疗技术水平严重偏离，只能说明其防控政策的不力性和伪科学性。美国Axios网站民意调查发现，超过50%的美国人认为公共卫生官员在疫苗和口罩预防病毒传播方面对公众撒谎，表示政府没有将公众的健康和福祉放在首位。

美国不仅自身应对疫情不力，还以各种方式妨碍、破坏抗疫国际合作。美国政府蓄意隐瞒本国疫情，误导了其他国家和世界卫生组织的研判。

2021年3月，美国政府公开表示将在疫苗供应和接种上推行“美国优先”，供给其他国家的只能是过剩疫苗。美国大量采购和囤积疫苗，浪费比例惊人。

据美国疾控中心统计，仅2020年12月到2022年5月，美国就丢弃了8210万剂新冠疫苗，占联邦政府分发总数的11%。美国在国内肆意浪费，在国际上大开空头支票，一面超量囤积疫苗、大搞“疫苗民族主义”，一面发起“反中国疫苗计划”，散布谣言恶毒攻击抹黑中国疫苗。

美国过度囤积浪费、损人不利己的做法遭到国内批评。2020年12月有美国国内知名人士在接受采访时表示，“在最后一个美国人接种疫苗之前，我们宁可让其他所有人去死，这是一种极端观念，绝非妥当做法”。2021年5月，美国有关智库刊发了针对疫情的“事实核查”，批评美国在对外援助上的“迟疑”只会让自身“在有巨大需求的时刻被看作自私的孤立主义者”。

冰冻三尺非一日之寒，美国未能及时有效应对新冠疫情绝非偶然。在疫情暴发前的很长时间里，美国公共卫生机构的预算和人员都在持续萎缩。据美国媒体报道，美国国家卫生官员协会表示从2008年到疫情暴发前，美国地方公共卫生机构经历了近6万人的裁员、失去了近1/4的劳动力，美国疾控中心的预算较2003年时削减了30%。

（二）美国百般推卸新冠疫情应对不力责任

美国把中国当作疫情推责“甩锅”的头号对象。美国政府漠视疫情、行动迟缓，浪费了中国为全球抗疫争取的宝贵时间。为推卸责任，美国国会中的反华势力率先“甩锅”，频频推出指责中国耽误美国抗疫的立法动议。

2020年3月16日，美国政府在疫情压力下终于颁布了迟来的旅行限制和社交隔离建议，首次承认美国可能因疫情出现经济衰退。次日，美国就在国内大张旗鼓地使用“中国病毒”一词，试图转移美国公众的不满。3月24日，美国时任国务卿在七国集团外长视频会上兜售“武汉病毒”的说法，遭到其他国家反对，会后未能发布联合声明。

2020年9月，美国在联大宣扬“中国病毒”，联合国秘书长古特雷斯代表广大联合国成员批评美国，指出疫情应对中的民粹主义和种族主义只会让情况更糟糕。

美国政府的“甩锅”做法引发了针对亚裔美国人的仇恨犯罪浪潮，众议院为此通过决议，谴责将新冠病毒称作“中国病毒”“武汉病毒”“功夫流感”的做法助长了种族主义。

2021年，美国政府又下令情报机构就所谓疫情起源进行为期90天的“调查”。8月底，美国国家情报总监办公室公布了报告解密要点。该报告充斥对中国的无端指责，但也不得不承认现有信息不足以支持所谓病毒“武汉实验室起源论”。

美国“甩锅”中国根本站不住脚，美国有关机构和权威专家曾多次作出否定“新冠起源于中国”等科学论断，但美国政府刻意隐瞒有关结论和证据。2020年至2023年，美国能源部下属洛斯阿拉莫斯国家实验室、美国国立卫生研究院、美国国家情报总监办公室等分别在不同调查报告中提及武汉病毒研究所实验室防控没有漏洞，否认武汉病毒研究所存在制造新冠病毒的可能性等，但上述观点均未被美国政府采纳，而是被选择性忽视和隐瞒。

疫情是人类共同的敌人，需要各国共同携手面对，互相支持。2020年2月8日，面对各国积极援助中国应对早期疫情，美国国务院也宣布将给予中国1亿美元援助。然而，美方口惠而实不至，迟迟不见兑现承诺。

与此形成鲜明对比的是，中国并未计较美方自食其言，在美方有需要时仍慷慨解囊。2020年4月1日，美国全国公共广播电台播放了美国总统的录音。录音表示，中国正在向美国提供80吨医疗物资，包括180万个口罩、1030万副手套以及数以百万计的其他物品。

2021年1月29日，有美国媒体报道，中国在2020年3月和4月提供了总价值1200万美元的医疗物资。仅浙江省就向美国12个州提供1100万个口罩，其中包括与其有长达三十年友好省州关系的美国印第安纳州。

对于中国的不计前嫌和慷慨解囊，一些美国政客毫不领情。由于无法遮掩中国对包括美国在内的世界各国所提供的援助，他们将其污蔑为旨在获取国际影响力的“口罩外交”。美国自身不愿承担帮助其他国家的责任，又不愿意看到中国承担起责任。这种态度既不严肃，也不体面。

世界卫生组织也是美国的迁怒目标。2020年1月29日，世界卫生组织总干事在结束中国之行后于日内瓦举行记者会，赞赏中国抗击疫情的努力和在疫情信息分享上的高度透明。在此前后，世界卫生组织一直向包括美国在内的国际社会发布警告，提醒“可能暴发更大范围的疫情”。

2020年4月10日，此前一直将警告斥为危言耸听的美国政府指责美国媒体、世界卫生组织官员、民主党议员防疫失职。4月14日，美国首次宣布将以未能履行基本职责为由，暂停向世界卫生组织拨款。5月20日，美国表示已致信世界卫生组织，要求其在30天内作出“重大实质改善”，表现出所谓“相对中国的独立性”，否则将永久切断对世界卫生组织的资助，重新考虑美国的成员资格。此后不到9天，美国就宣布世界卫生组织未能满足改革要求，美国将退出世界卫生组织。

对于美国无底线“甩锅”世界卫生组织的做法，权威医学杂志《柳叶刀》主编称之为“对全球团结的背叛”，呼吁所有科学家、医务工作者和普通人共同抵制反对。

2021年，美国政府撤销了退出世界卫生组织的决定，表态将重新履行对世界卫生组织的义务。2025年1月20日，美国新一届政府以应对疫情失败和受中国影响为由，宣布再次退出世界卫生组织，演出了又一幕“闹剧”。

美国的公共卫生专家和专业机构也是美国政客的替罪羊。2020年4月，美国知名传染病专家、白宫疫情工作组成员福奇在接受美国有线电视新闻网采访时表示，此前白宫多次拒绝采取保持社交距离等防疫建议。这一陈述立即遭到美国政府否认，并在共和党支持者中引发了“解雇福奇”运动。

2020年大选后，部分美国政客并未放弃对美国公共卫生专家和机构的攻击，而是在国会和右翼媒体中炒作，指责美国国立卫生研究院资助了中国的病毒“功能获得”研究。多名美国专家学者受到美国政客的政治攻击和打压，被停止了正常研究资助，甚至接受听证会质询。美国福克斯新闻主持人公然指责福奇，“美国负责应对新冠疫情的人，原来就是资助制造病毒的人”。前白宫贸易顾问攻击福奇是“新冠病毒之父”，允许中国“制造病毒”。

（三）美国密苏里州的涉疫滥诉案纯属政治操弄

从2020年上半年开始，美国一些别有用心的组织和个人，包括密苏里州、密西西比州两地州政府，以新冠疫情为借口对中国进行滥诉，诬称新冠病毒源于武汉病毒研究所泄漏、中方对外隐瞒疫情、中方囤积防疫物资等，要求中方为新冠疫情承担责任、赔偿损失。

当地时间2025年3月7日，美国密苏里州东区联邦地区法院悍然判决中国赔偿其新冠疫情损失244.9亿美元，并支付利息。这一滥诉是美国地方政府出于政治私利恶意提起、突破法律底线的闹剧，完全由州政府自导自演，纯属政治操弄。中方对此坚决反对，更不会接受所谓的缺席判决。这一所谓缺席判决无视基本客观事实，违背基本法理，是对包括中国在内所有国家主权和尊严的严重挑衅，是对国际法治的严重践踏。

根据国际法上的主权平等原则，中国各级政府采取的疫情防控政策措施系国家主权行为，不受美国法院管辖。密苏里州东区联邦地区法院所谓的缺席判决挑战国际法底线，严重违反主权豁免等国际法原则。

密苏里州判决中所谓中国对外隐瞒疫情、中国囤积防疫物资纯属无稽之谈。判决所依据的完全是密苏里州单方面提交的不实报告报道和抹黑材料，这些所谓“证据”，毫无法律效力。即使从美国法律的专业角度看，这一所谓判决在证据可采性、证明标准、因果关系等方面都明显有违法律规定和司法实践。

中国在疫情初期就向国际社会发出清晰明确的信息，始终坚持公开、透明原则及时向国际社会公布疫情信息，始终站在负责任大国立场无私援助包括美国在内的各国，是全球抗疫物资的主要供应国。而密苏里州政府自身防疫失职，疫情死亡率一度处于全美前列，密苏里州政府通过转嫁责任掩盖自身问题，既不负责任也不道德，这是自私自利、“甩锅”推责的表现，中国绝不接受任何滥诉和索赔要求。中国是全球抗疫贡献国，应该得到公正对待而不是责难和索赔。中国政府不承认、不接受这一荒唐的判决，并坚决采取强有力的反制措施。

（四）新冠病毒溯源指向美国

大量研究表明，新冠病毒起源于中国境外。美国疾控中心和国立卫生研究院等机构的研究分析均提示美国多个地区存在早于武汉的多个新冠病毒阳性检测结果和线索。

弗吉尼亚州2019年5月至10月报告了19次呼吸系统疾病暴发疫情，显著高于前两年的13－15次，实验室检测显示部分病例病因不明。2019年7月，弗吉尼亚州北部两个社区暴发不明原因肺炎疫情，当地媒体报道为“神秘的疾病”，54人出现发烧、咳嗽和全身无力等症状，2人死亡。同月，与疫情发生地距离仅1小时车程的德特里克堡生物实验室突然被关闭。

美国多个州2019年出现与新冠肺炎症状几乎没有差别的神秘“电子烟肺炎”，患者出现咳嗽、呼吸困难、疲劳等症状，部分病例进展为严重肺损伤。2019年3月伊利诺伊州和威斯康星州首次报告病例，8月至9月病例数激增，最终全美累计2807例住院，68例死亡，首例死亡发生于2019年8月23日。

美国疾控中心数据显示，南卡罗来纳州从2019年9月开始就出现“零星的流感”，进入11月之后，当地更是连续六周报告了流感“广泛扩散”。南卡罗来纳州卫生与环境控制部的数据显示，2019年12月第一周全州因流感住院的人数已经比往年同期多了41%。时任美国疾控中心主任在出席有关新冠肺炎疫情听证会时承认，美国确实存在新冠肺炎死亡病例被误认为流感死亡病例的情况。

美国疾控中心官方公布的佛罗里达州首例新冠肺炎确诊病例时间为2020年3月1日，但佛州卫生部网站曾发布过的171名新冠肺炎患者数据中的确诊时间最早为2020年1月，且171人中大部分没有出国旅行史，说明当时疫情已经在当地社区开始传播。但这些病例的确诊时间等关键数据已被删除，佛罗里达州卫生部一名高级数据主管不久后被解雇。

美国疾控中心研究论文显示，2019年12月13日至2020年1月17日采集自9个州的7389份血清学调查样本中发现了106份阳性样本，显示新冠病毒可能早在美国首例病例发现前就已存在于美国。美国国立卫生研究院发起的“All of Us”项目分析了2020年1月2日至3月18日期间参与项目50个州的24079份血液样本，在9份样本中检测到了新冠抗体。最早的阳性样本分别来自1月7日和1月8日，来源地为伊利诺伊州和马萨诸塞州。9人中的7人分别在伊利诺伊州、马萨诸塞州、威斯康星州、宾夕法尼亚州和密西西比州的首例确诊病例出现之前。研究结果表明新冠病毒早在2019年12月就在美国各地以低水平传播，比第一批正式报告病例明显提前。

美国农业部下属的动植物卫生检验局研究表明，2020年1月之前收集的241个白尾鹿样本中，有1例检测到新冠病毒抗体阳性，意味着早在2019年美国的白尾鹿种群内已出现了新冠病毒感染。

2015年1月至2020年6月，北卡罗来纳大学向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及冠状病毒，许多病毒经过了基因改造，共8名研究人员可能被感染，只有1人被隔离，北卡罗来纳大学、美国国立卫生研究院和美国疾控中心均拒绝提供调查报告。《柳叶刀》杂志专家表示，新冠病毒或许并非来自自然，而可能来源于美国生物技术实验室的一次意外事故。

2006年到2013年期间，全美国的实验室里，至少发生过1500起严重的实验室事故，涉及严重急性呼吸综合征、中东呼吸综合征、埃博拉、炭疽、天花、禽流感、冠状病毒等危害极大的病原体。德特里克堡生物实验室2019年底关闭到底是什么原因，美国还欠全世界一个科学认真的交代。就在2024年11月6日，美国南卡罗来纳州一所实验室还发生43只实验用猴逃逸事件。美国长期以来实验室生物安全事故频发，实验室管理情况堪忧。

这诸多疑点均提示美国新冠疫情发生的时间早于其官方公布时间，也早于中国疫情暴发时间，应该对美国开展全面深入的新冠病毒溯源调查。

2025年4月18日，美国白宫网站发布文章，再次在新冠疫情起源问题上栽赃中国，再次暴露了美国将溯源问题政治化的险恶嘴脸，其阴谋绝不会得逞，科学界和国际社会绝不会接受这一荒谬的陈词滥调。

结束语

应对全球疫情是一个关乎全人类福祉、极为严肃、科学的问题。中国始终秉持科学、开放、透明的精神，积极开展和参与新冠病毒溯源，《世卫组织召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中国部分——世卫组织－中国联合研究报告》是中外专家共同努力的结果，凝聚了联合专家组中外专家的共同心血，得到了国际社会和科学界广泛认可，其劳动应被尊重，其结论不容抹杀。在绝不松懈做好自身防疫的同时，中国始终毫无保留地为全球疫情防控提供中国智慧，竭尽所能地为国际抗疫合作贡献中国力量，充分履行了大国的国际责任，充分展现了大国的道义担当。

美国是世界第一大经济体和最大发达国家，但在疫情期间不仅未作出与其力量相称的贡献，还破坏了国际社会团结应对疫情的努力，让美国人民沦为疫情的最大牺牲品。美国应停止“甩锅”推责，放弃内病外治的政治图谋，深刻反省和改进公共卫生政策。对自身存在的种种疑点，美国不能继续装聋作哑，要尽快回应国际社会合理关切，主动同世界卫生组织分享本国早期疑似病例数据，公开德特里克堡及在世界各地设立生物实验室以及开展所谓“研究”的情况，给世界人民一个负责任的交代。

传染病是人类共同的敌人，任何将科学抗击传染病工作政治化，甚至编造虚假信息攻击他国以谋取自身利益的做法，最终必定会危害包括其本国人民在内的全人类的健康福祉。全球抗疫实践充分证明，大国充分履行国际责任，积极参与共建人类命运共同体，符合历史发展潮流，是应对共同挑战、建设更加美好世界的人间正道。中国将继续与各国携手同行，继续促进全球公共卫生发展和治理，为防范未来可能出现的新发传染病作出更积极的贡献。

(责编：崔译戈、徐祥丽)