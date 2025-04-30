人民网曼谷4月30日电（记者白元琪）4月29日，中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）承建的柬埔寨31、33、41号公路升级改造项目举行竣工通车仪式。柬埔寨首相洪玛奈、中国驻柬埔寨使馆汪文斌大使、钟洁公参，柬埔寨副首相兼发展理事会第一副主席孙占托，柬埔寨公共工程与运输部大臣宾波尼，中国路桥柬埔寨办事处总经理杨杰等中柬两国政府、相关方代表及民众等近8000人出席活动。

洪玛奈表示，公路是柬埔寨重要命脉，是柬政府优先发展的领域。感谢中方助柬升级改造31、33、41号国家公路。柬方愿与中方加强共建“一带一路”合作，推动柬中关系再上新台阶。洪玛奈对承建企业中国路桥表示感谢，并向项目建设和管理团队授予友好合作勋章大十字勋位、柬埔寨王国勋章大军官勋位、友好合作勋章大军官勋位等荣誉勋章。

汪文斌表示，中国企业在柬埔寨建设的道路不断向前延伸，象征着中柬友谊不断向前发展，成为两国铁杆友谊的生动写照。我们将同柬方一道，铺就更多中柬友谊之路，架设更多中柬合作之桥，推动新时代全天候中柬命运共同体结出更加丰硕的成果。

31号公路。中国路桥供图

该系列项目由中国优惠出口买方信贷支持实施，31号公路与33号公路平交，沿途经过5个区县，是连接柬3号国道与33号国道的交通大动脉，全长53.539公里。33号公路终点位于柬越边境“河仙”口岸，是连接柬和越南边境的交通大动脉，全长52.577公里。41号路是连接金边等城市与南部沿海及港口的主要通道，全长95.269公里。

三条关键公路顺利竣工通车，不仅有力提升了柬埔寨沿海省份公路等级和服务能力，对推动西南沿海地区旅游和经济发展具有重要战略意义，也将加快完善全国公路网络体系，增强区域互联互通水平。

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