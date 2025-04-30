打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企承建柬埔寨三条公路升级改造项目举行通车仪式

2025年04月30日14:56 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷4月30日电（记者白元琪）4月29日，中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）承建的柬埔寨31、33、41号公路升级改造项目举行竣工通车仪式。柬埔寨首相洪玛奈、中国驻柬埔寨使馆汪文斌大使、钟洁公参，柬埔寨副首相兼发展理事会第一副主席孙占托，柬埔寨公共工程与运输部大臣宾波尼，中国路桥柬埔寨办事处总经理杨杰等中柬两国政府、相关方代表及民众等近8000人出席活动。

洪玛奈表示，公路是柬埔寨重要命脉，是柬政府优先发展的领域。感谢中方助柬升级改造31、33、41号国家公路。柬方愿与中方加强共建“一带一路”合作，推动柬中关系再上新台阶。洪玛奈对承建企业中国路桥表示感谢，并向项目建设和管理团队授予友好合作勋章大十字勋位、柬埔寨王国勋章大军官勋位、友好合作勋章大军官勋位等荣誉勋章。

汪文斌表示，中国企业在柬埔寨建设的道路不断向前延伸，象征着中柬友谊不断向前发展，成为两国铁杆友谊的生动写照。我们将同柬方一道，铺就更多中柬友谊之路，架设更多中柬合作之桥，推动新时代全天候中柬命运共同体结出更加丰硕的成果。

31号公路。中国路桥供图

31号公路。中国路桥供图

该系列项目由中国优惠出口买方信贷支持实施，31号公路与33号公路平交，沿途经过5个区县，是连接柬3号国道与33号国道的交通大动脉，全长53.539公里。33号公路终点位于柬越边境“河仙”口岸，是连接柬和越南边境的交通大动脉，全长52.577公里。41号路是连接金边等城市与南部沿海及港口的主要通道，全长95.269公里。

三条关键公路顺利竣工通车，不仅有力提升了柬埔寨沿海省份公路等级和服务能力，对推动西南沿海地区旅游和经济发展具有重要战略意义，也将加快完善全国公路网络体系，增强区域互联互通水平。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部