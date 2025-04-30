4月29日，《日本蓝皮书（2024）》新书发布会暨日本形势研讨会在京举行。人民网记者 陈建军摄

人民网北京4月30日电 （记者陈建军）中华日本学会、中国社科院日本研究所与社科文献出版社29日在京联合发布了《日本蓝皮书：日本研究报告（2024）》，中国社科院科研局副局长陈俊乾，社会科学文献出版社副总编、编审童根兴，中国社会科学院日本研究所所长、中华日本学会会长、蓝皮书主编杨伯江出席并致辞，相关专家及蓝皮书作者代表分别发言。

2023年以来，地缘政治博弈日趋激烈，全球治理体系持续面临变革压力，日本国内外也面临严峻挑战。《日本蓝皮书（2024）》对上一年度日本各领域形势进行回顾，并重点围绕“日本战略转型向纵深演进”等对日本政府执政态势、经济安全保障战略、“印太新动计划”和日美强化同盟战略动向等进行了深入讨论和分析。

蓝皮书认为，当前，中日关系正处于承前启后的关键时期。如何发挥《中日和平友好条约》精神，共同推进发展中日关系已是两国面临的重要战略议题。中日互为邻国，都是地区重要的国家，拥有广泛共同利益和广阔合作空间，经济利益深度交融，和平、友好、合作是双方唯一正确选择。

蓝皮书指出，展望未来，为改善和发展中日关系，两国应把握正确方向，努力排除干扰，增强互信，妥善处理分歧与矛盾，开展更多高水平、多样化的交流合作。无论局势如何变幻，中日四个政治文件的原则精神不能变，中日达成的四点原则共识作为两国关系稳定与和平发展的原则必须遵守。此外，妥善处理两国不时出现的分歧与矛盾，找到推进两国关系发展的利益契合点和共同行动议程，至关重要。

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