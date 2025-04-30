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加拿大自由党预计将组建少数党政府

2025年04月30日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社渥太华4月29日电（记者 林威）加拿大选举委员会4月29日下午公布的初步计票结果显示，总理卡尼领导的加拿大自由党赢得联邦众议院选举，预计将组建少数党政府。

　　根据最新统计结果，在343个选区中，自由党在169个选区获胜，保持执政党地位，保守党赢得144个席位，魁北克集团22席，新民主党7席，绿党1席。自由党所获席位距离过半数的172个席位尚差3席，未能获得多数党政府地位。

　　选举委员会统计，此次选举注册选民数超过2850万，投票人数1958万，投票率为68.65%，高于上届的62.6%。自由党的得票率为43.7%，高于保守党的41.3%。

　　根据加拿大选举法，如果得票最多的两位候选人之间的票数差距小于该选区总票数的千分之一，则必须由高等法院法官监督进行司法重新计票。据当地媒体报道，按上述规定，预计有9个选区将重新计票，选举结果可能会在未来几天发生变化。

　　卡尼首次作为一名议员候选人参与其所代表的选区选举，不仅赢得了众议院席位，而且作为自由党领袖连任总理。保守党领袖普瓦列夫尔在其选区败选，失去原有的议会席位。

　　在加拿大此前5次联邦众议院选举中，前两次保守党胜出，后3次均为自由党胜出，此次选举也是这两党之间的对决。根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。按正常程序，第45届联邦众议院选举应在2025年10月举行。3月23日，卡尼宣布解散议会并提前举行联邦众议院选举。在解散前的议会中，自由党拥有152席，以少数党政府地位执政。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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