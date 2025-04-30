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关税冲击显现　美最大集装箱港入境货运量预计暴跌

2025年04月30日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月29日电（记者高山）美国最大、最繁忙集装箱港口洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡29日表示，随着美国关税政策导致企业削减进口订单，洛杉矶港下周入境货运量预计将比去年同期下跌超过35%。

　　塞罗卡当天接受美国消费者新闻与商业频道节目采访时说，来自中国的货物约占洛杉矶港业务的45%，受关税政策影响，美国部分主要零售商已暂停所有中国商品的发货。

　　塞罗卡预计，随着货物量减少，5月抵达洛杉矶港的船只数量将比往常减少约四分之一。按他的说法，由于美国零售商在关税政策出台前已经囤货，发货量减少的负面影响预计将在5到7周后开始显现。

　　塞罗卡说，关税政策将导致美国消费者的购物选择越来越少，商品价格越来越高。“如果你想买件蓝衬衫，可能只能找到11件紫色的和一件蓝色的，后者还不是你的尺码。我们会看到货架上的选择开始减少……而那件剩下的蓝衬衫价格会上涨。”

　　另据美国阿克西奥斯新闻网站报道，美国三大零售商沃尔玛、塔吉特和家得宝的负责人日前对美国政府发出警告，对中国商品加征关税将很快导致美国商品价格上涨和“货架空空”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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