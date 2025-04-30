新华社伦敦4月29日电（记者赵小娜）英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫4月29日撰文说，美国正在对中国发动一场注定失败的贸易战。这场贸易冲突不仅无法实现美国的战略目标，反而会削弱其在全球的地位。文章摘要如下：

美国总统特朗普声称要通过对贸易伙伴征收所谓“对等关税”实现“解放”，这堪称史上最荒诞的贸易政策设想之一。特朗普能赢得对华贸易战吗？更广泛地说，依照特朗普开启第二个总统任期后的美国现状，它能否在与中国的全面竞争中取胜？答案是否定的。

如今，中国已超越美国成为澳大利亚、巴西、印度、印度尼西亚、日本、韩国等主要经济体的最大贸易伙伴。对许多国家来说，中国既是重要的出口市场，更是一些不可或缺的进口商品的主要供应方。最关键的是，美国已变得不再可靠。“交易型”的美国始终追求更好的交易，任何理智的贸易伙伴都不会将自身未来押注在一个反复无常的对象身上。

美国既无法达成它所寻求的贸易协议，也无法取得它所期望的对华胜利。美国当前所做的一切是对其成功基石的系统性破坏，这些做法造成的损害将极难修复。一个只重交易的美国，不会赢得盟友的真心支持。

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