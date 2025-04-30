新华社北京4月30日电 印度总理莫迪29日授权军方对印控克什米尔地区枪击事件采取军事回应后，巴基斯坦新闻与广播部长塔拉尔30日凌晨说，印方恐在24至36小时内对巴采取行动，印方的任何军事冒险行为必将招致巴方坚决果断回击。

巴方认为印度即将动武

塔拉尔30日凌晨突然在社交媒体发文，称巴方已掌握可靠情报，印方计划在24至36小时内“以毫无根据的指控为借口”，对巴采取军事行动。

“任何侵略行为都将遭到果断回击，”他说，“印度将对该地区出现的任何严重后果负全部责任！”

印控克什米尔地区22日发生导致重大人员伤亡的枪击事件后，印方指责巴方支持“跨境恐怖主义”，并采取一系列强硬措施，包括暂停履行《印度河用水条约》以切断巴方水源。巴方坚决否认与枪击事件有关联，并对印方采取多项对等反制措施，包括对印度航空公司关闭领空、暂停所有对印贸易等。

巴基斯坦国防部长阿西夫28日说，巴印紧张局势可能升级，印方或在短时间内“入侵”巴方。不过，他认为局势不至于升级到爆发核战争的程度：“印度和巴基斯坦都是核国家，但我不认为事态会发展到这一步。”

莫迪赋予军队“行动自由”

印度政府一名高级别消息人士29日告诉法新社，总理莫迪当天与军队和安全部门负责人举行闭门会议，会上授权军方“完全行动自由”，即由军方决定回应印控克什米尔地区枪击事件的“方式、目标和时机”。

莫迪先前誓言要追捕并惩处枪击事件的袭击者。

印度军方29日称，印巴军队28日夜至29日连续第五晚在克什米尔地区实际控制线一带交火。巴方并未证实印方所说的交火事件，巴基斯坦官方电台29日报道，巴方在克什米尔地区击落一架入侵巴方领空的印度无人机。

印度和巴基斯坦历史恩怨颇多，两国曾多次就克什米尔地区归属问题爆发冲突甚至战争。2019年2月，印控克什米尔首府斯利那加以南的普尔瓦马地区发生针对印度中央后备警察部队车队的自杀式爆炸袭击，造成重大人员伤亡。印方指责巴方支持发动袭击的武装组织，双方爆发武装冲突，甚至出动了战机。

联合国敦促缓和局势

联合国秘书长古特雷斯的发言人说，古特雷斯29日分别与巴基斯坦总理夏巴兹和印度外交部长苏杰生通电话，愿意斡旋以缓和局势。

巴基斯坦总理办公室随后说，夏巴兹呼吁古特雷斯“劝告印度保持克制”，同时警告，“一旦印度做出任何冒险行为，巴基斯坦将全力捍卫主权和领土完整”。

美国国务院29日称，国务卿鲁比奥将与印巴两国外长通电话，敦促双方“不要让局势升级”。国务院发言人在先前发给媒体的电子邮件中表示，美方密切关注事态发展，在多层面与印巴双方保持联系，敦促达成负责任的解决方案。（记者：蒋超、陈丹、惠晓霜）

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