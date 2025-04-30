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国际观察：中国成为世界确定性之锚

张昕
2025年04月30日14:14 | 来源：人民网-国际频道
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美国的关税闹剧如同投入全球经济的一块巨石，在美国及世界激起涟漪。4月23日，美国12州联合起诉联邦政府，指控关税政策违宪。美国本月爆发两次全国规模示威游行。失业与物价飞涨让美消费者信心指数跌至有记录以来最低水平，长期通胀预期攀升至1991年来最高水平。投资者加速逃离美元资产，美股债汇三市史无前例地共同崩盘。

全球贸易、生产及金融秩序也受到巨大冲击。世界货币基金组织警示美政策可能导致全球经济衰退风险，其首席经济学家直言：“美国政策的不可预测性正在制造1929年大萧条以来最严重的系统性风险。”更令人担忧的是，6.5万亿美元美债将于6月到期，美国债收益率曲线出现历史性倒挂，国际投资者用脚投票的速度超过美联储印钞机的转速。

在这场风暴中，深度融入全球产业链的亚洲首当其冲。中国被美作为头号对手重点关注。日本、韩国、印度也被施加约25%的关税，将美作为重要出口对象的东盟各国更面临最高49%的关税威胁，恐对当地出口产业带来沉重打击。

在太平洋彼岸掀起的动荡中，国际社会的目光愈发聚焦于太平洋另一端。中国，这个连续14年稳居世界第二大经济体的国家，正以“泰山崩于前而色不变”的定力，在惊涛骇浪中锚定发展航向，为风雨飘摇的世界注入稳定性。

4月18日，中国最高领导人结束东南亚三国之行。此行备受关注，不仅在于3国给予最高礼遇——越南以21响礼炮迎接；马来西亚总理热情接机；柬埔寨国王登基20年来首次赴机场迎接外宾，更在于签署108份合作文件，涵盖铁路、新能源、数字经济等领域。各国媒体高度评价此访稳定地区发展、建立合作共识。越南《人民报》用 "改变历史的访问" 形容此访。柬埔寨《高棉时报》称“中国对中柬命运共同体的前瞻性愿景是希望的灯塔”，马来西亚《星报》称“（马中关系）是以信任和坚韧为基础的伙伴关系。”

中国带来的稳定效应形成连锁反应，不仅为周边地区带来稳定合作、共同发展的定心丸，也从亚洲向全球传递稳定的信心和力量。中国最高领导人访问东南亚后一周内，中印尼举行外长防长“2+2”对话机制首次部长级会议。瑞士外长联邦委员兼外长卡西斯访华并表示希望升级瑞中自贸协定。美国传统盟友也拒绝对美妥协。加拿大与墨西哥最早采取反制，日本拒绝在关税谈判中的底线问题上让步，欧盟明确表态不会对华“脱钩”，并同中国进行电动汽车关税替代方案谈判。美国《华尔街日报》、西班牙《国家报》、《澳大利亚金融评论报》等西方媒体认为，中国展现出维护世界稳定的力量。新加坡《联合早报》更是直言，“全球化已进入‘亚洲时刻’，世界的重心正在转向亚洲，中国则是重要引擎。”德国《明镜》周刊在头版写道：“中国展现的不是霸权，而是领导力。”在华盛顿的政治喧嚣和华尔街的资本焦虑中，中国的“定海神针”作用愈发凸显。这种稳定性源于“乱云飞渡仍从容”的战略定力，更来自“以人民为中心”的发展理念。

“独木不成林，百川聚成海”，这句谚语揭示的真理正在亚洲生动实践。从雅万高铁到中老铁路，从马来西亚“两国双园”到柬埔寨西哈努克港经济特区，中国和周边国家正在构建“你中有我、我中有你”的命运共同体。在充满不确定性的时代里，中国以“海纳百川，有容乃大”的胸怀，展现更多大国担当，发挥锚点作用，为亚洲乃至世界格局带来更多的确定性、稳定性和正能量，携手各国发展共进。（作者单位：北京大学区域与国别研究院）

(责编：崔越、杨牧)

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