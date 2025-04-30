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欧航局发射观测森林碳储量的“生物量”卫星

2025年04月30日13:54 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎4月29日电（记者罗毓）欧洲航天局29日宣布，其“生物量”卫星搭乘织女星-C运载火箭当天从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射，升空后1小时内同火箭分离，随后进入预定轨道。

　　据欧航局官网介绍，接下来控制团队将逐项确认系统状态，以部署由7.5米支撑臂支撑的12米宽网状反射器，为后续观测做好准备。

　　全球森林每年吸收约80亿吨二氧化碳，然而，森林砍伐与退化正将储存的碳重新排放到大气中，加剧气候变化。由于缺乏关于森林碳储量及其变化情况的准确信息，相关科学研究和政策制定面临很大挑战。

　　在此背景下，依靠搭载的首台P波段合成孔径雷达，“生物量”卫星可穿透云层和树冠，直接测量树干等木质生物量，为估算森林碳储量提供数据。这颗卫星还可用于绘制沙漠地下地质图、冰盖结构及森林地形图等。

　　欧航局地球观测计划主任西莫内塔·切利在欧航局发布的新闻稿中说：“通过‘生物量’卫星，我们有望获得有关全球森林碳储量的重要新数据，弥补我们在碳循环知识上的关键空白，最终加深对地球气候系统的理解。”

　　“生物量”卫星由50余家企业联合研制，并由空中客车英国公司建造。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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