新华社北京4月30日电 瑞典乌普萨拉市中心4月29日发生一起枪击案。警方确认至少3人死亡，目前正展开调查。瑞典司法大臣贡纳尔·斯特勒默说案件性质“极其严重”，司法部正密切关注该案。

警方在声明中说，他们接到多人报警说在市中心听到类似枪响。

瑞典通讯社等多家瑞典媒体报道，枪击案发生在一家美发店里面或附近。

现场照片显示，一家名为“沙洛姆”的美发店外有多名警察。

路透社援引一名警方发言人的话报道，警方接到报告称“有人骑着一辆电动滑板车”离开现场，目前尚不清楚此人身份“是凶手、目击者还是与案件有关的人”。

据法新社报道，那人蒙面。警方眼下已封锁美发店周边道路，挨家挨户展开调查。

依据警方说法，受害者身份以及凶手作案动机均尚未确定。

乌普萨拉是座大学城，位于首都斯德哥尔摩以北约60公里处。案发第二天是瓦尔堡节，是庆祝春天到来的节日。警方发言人马格努斯·扬松·克拉林说，4月29日已有大量游客前来，预计次日人数将达10万至15万。警方已加强安保，出事区域上空也安排无人机监控，以安抚游客。

2月4日，瑞典厄勒布鲁市发生校园枪击案。枪手中午进入一所市立成人教育机构行凶，致11人死亡，多人受伤。依据警方说法，凶手系单独作案，有4支枪以及相应持枪许可证。案发3天后，政府宣布将寻求收紧涉枪政策，修改涉枪法规，限制平民获得半自动武器。

据路透社报道，瑞典枪支拥有率虽远低于美国，但按照欧洲标准算得上很高。其中，多数枪支系持有狩猎许可的合法枪支。瑞典轻武器调查项目2017年数据显示，瑞典平民持有约230万支枪，相当于每100人拥有23支枪。相比之下，美国为120支，英国为4.6支。

另外，瑞典多年来饱受帮派暴力侵扰。帮派犯罪在瑞典引发多起枪击和爆炸事件，瑞典枪支暴力犯罪率为欧洲联盟成员国中最高，其中多个案件中，有凶手利用电动滑板车逃离现场。乌普萨拉市过去十年发生过多起与帮派有关的枪击案，但通常发生在市中心以外。（王鑫方）

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