新华社北京4月30日电 美国媒体29日曝出美国电商巨头亚马逊公司计划在商品价格中标注“关税成本”，白宫立即作出强烈反应，称这一做法是“敌对行为”，总统特朗普则怒而给亚马逊创始人贝索斯打电话。

4月29日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者胡友松摄

29日早些时候，美国“潘趣酒碗”新闻网站援引一位消息人士的话报道，亚马逊即将向消费者展示每件商品价格中因关税增加的成本，该金额将与商品总价一同显示。

消息一出，白宫新闻秘书莱维特第一时间表态，称亚马逊这种做法是“敌对且政治化的行为”。她在记者会上质问亚马逊：“当拜登政府将通胀推高至40年来的最高水平时亚马逊为什么没有这么做？”她还补充说，这是“美国人应该购买美国制造产品的另一个理由”。

国会参议院民主党领袖查克·舒默则支持亚马逊此举：“对那些面向消费者的大公司，我要说：‘向你们的客户展示关税对他们的钱包伤害有多大吧！’”

美国有线电视新闻网(CNN)、美联社等多家媒体披露，特朗普得知消息后立即给贝索斯打电话表达不满。“他当然很生气。”一名不愿公开身份的官员告诉CNN。

4月29日，美国白宫新闻秘书莱维特（右）与财政部长贝森特在白宫出席记者会。莱维特批评报道中有关亚马逊计划就商品售价标注加征关税成本的做法是“敌对且政治化的行为”。新华社记者胡友松摄

莱特维“吐槽”后，亚马逊立即回应，称该公司仅“考虑”在部分商品上显示关税费用，且这些商品属于其超低价购物版块Amazon Haul，而非整个亚马逊平台。“而且，这从未获得批准，也不会实施。”

特朗普稍后对亚马逊的回应表示满意，称贝索斯“非常好、非常棒”“他解决问题的速度很快，做得对。他是个好人”。

一些媒体报道，美国一系列关税措施对其国内经济活动的冲击正逐步显现，并对美国政府带来越来越大压力。尽管特朗普和白宫官员坚称关税成本由贸易伙伴承担，但这一说法遭到经济学家、商界人士普遍反对。

这是2023年9月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的电脑屏幕，显示亚马逊购物网站的页面。新华社记者刘杰摄

美国图兰大学教授罗布·拉卡说，特朗普和白宫之所以又气又急，原因在于亚马逊的做法是“把消费者的怒气引向别处”。虽然亚马逊已经作出“澄清”，但现实的情况是，“这里面总会有政治因素”。

这场风波发生在特朗普第二个任期满百日前一天。民调结果显示，他的执政百日支持率创下80年来美国历任总统同期支持率最低纪录，仅为39%。原执政百日支持率最低纪录由特朗普在首个任期时创下。

4月2日，美国总统特朗普在首都华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者胡友松摄

根据民调，73%的受访者认为美国经济状况不佳，53%的受访者认为特朗普上任以来经济状况恶化，72%担心特朗普的经济政策在短期内导致经济衰退；64%的受访者不支持特朗普对进口商品征收关税，71%认为关税政策将加剧通货膨胀。

美国世界大型企业研究会29日发布数据显示，受预期恶化影响，美国4月消费者信心指数连续第五个月下降，跌至新冠疫情以来的最低水平。

白宫发声痛批后，亚马逊股价一度下挫2%。路透社报道，由于特朗普的关税措施，7月的亚马逊会员日大促销活动将受影响，一些商家将不会降价，一些商家减少打折商品的种类。

为亚马逊承运货物的美国联合包裹运送服务公司（UPS）29日宣布，计划今年减少大约2万个运营岗位，约占其员工总人数的4%；在到6月底的第一阶段，计划关闭73个租用和自有业务网点。

亚马逊是UPS的最大客户。UPS说，此次业务重构与亚马逊业务量减少相关，将帮助公司减少35亿美元成本支出。1月，该公司宣布与亚马逊达成原则性协议，到2026年下半年亚马逊通过该公司递送的业务量将减少超50%。

UPS当日发布的业绩报告显示，该公司在今年一季度实现营业收入215.46亿美元，同比下降0.7%。该公司表示，考虑到关税政策变化，快递业务需求预计将走弱，国内和国际业务营业收入预计均有下降。（记者：惠晓霜、熊茂伶、刘亚南、吴晓凌）

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