打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧洲法院：马耳他“黄金护照”项目违法

2025年04月30日13:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月30日电　欧洲法院29日裁定，欧盟成员国的国籍不能售卖，马耳他“用投资换护照”的“黄金护照”项目违反欧盟法律，应予终止。

　　据路透社报道，依据马耳他的“黄金护照”项目，外国人在马耳他投资约100万欧元，即可获得马耳他公民身份，从而有权在任何欧盟国家生活和工作。

　　欧盟委员会不认同这一项目，2020年启动法律程序，2022年将马耳他政府告上法庭。

　　欧洲法院29日在裁决中写道：“一个成员国不能为了预付的款项或投资而授出其国籍——实际上也是欧盟公民身份。因为这本质上相当于将获得国籍变为纯粹的商业交易。”

　　欧洲法院表示，尽管成员国可以决定如何授予或撤销国籍，但马耳他的“黄金护照”项目侵蚀了成员国之间相互信任的原则。此外，这种做法无法在成员国与其公民之间建立“感情和纽带”。

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

　　马耳他政府此前多次表示该国对欧盟条约的解读没有错，“黄金护照”项目是安全、有益的。欧洲法院发表裁决后，马耳他政府表示将尊重裁决。

　　按照美联社说法，2009年金融危机爆发后，欧盟多个国家推出类似“黄金护照”的项目，但在此后10年里，大部分国家取消这些项目。原因包括此类项目可能与住房危机有关联，为白领犯罪提供便利，滋生腐败和洗钱犯罪，以及可能带来国家安全隐患。

　　据美联社报道，塞浦路斯和保加利亚分别于2021年、2022年结束各自的“黄金护照”项目。德新社说，马耳他是目前唯一仍保留“黄金护照”项目的欧盟国家。

　　欧洲法院29日表示，马耳他“必须毫不拖延地遵守法院的判决”，否则欧盟委员会可以提起另一项诉讼，寻求经济处罚。（郭倩）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部