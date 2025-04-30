新华社北京4月30日电 欧洲法院29日裁定，欧盟成员国的国籍不能售卖，马耳他“用投资换护照”的“黄金护照”项目违反欧盟法律，应予终止。

据路透社报道，依据马耳他的“黄金护照”项目，外国人在马耳他投资约100万欧元，即可获得马耳他公民身份，从而有权在任何欧盟国家生活和工作。

欧盟委员会不认同这一项目，2020年启动法律程序，2022年将马耳他政府告上法庭。

欧洲法院29日在裁决中写道：“一个成员国不能为了预付的款项或投资而授出其国籍——实际上也是欧盟公民身份。因为这本质上相当于将获得国籍变为纯粹的商业交易。”

欧洲法院表示，尽管成员国可以决定如何授予或撤销国籍，但马耳他的“黄金护照”项目侵蚀了成员国之间相互信任的原则。此外，这种做法无法在成员国与其公民之间建立“感情和纽带”。

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

马耳他政府此前多次表示该国对欧盟条约的解读没有错，“黄金护照”项目是安全、有益的。欧洲法院发表裁决后，马耳他政府表示将尊重裁决。

按照美联社说法，2009年金融危机爆发后，欧盟多个国家推出类似“黄金护照”的项目，但在此后10年里，大部分国家取消这些项目。原因包括此类项目可能与住房危机有关联，为白领犯罪提供便利，滋生腐败和洗钱犯罪，以及可能带来国家安全隐患。

据美联社报道，塞浦路斯和保加利亚分别于2021年、2022年结束各自的“黄金护照”项目。德新社说，马耳他是目前唯一仍保留“黄金护照”项目的欧盟国家。

欧洲法院29日表示，马耳他“必须毫不拖延地遵守法院的判决”，否则欧盟委员会可以提起另一项诉讼，寻求经济处罚。（郭倩）

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