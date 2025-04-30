新华社联合国4月29日电 中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会审议乌克兰问题时表示，中方期待所有利益攸关方都能参与和谈进程，共同努力解决好危机的根源性问题，达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议。战争发生在欧洲大陆，欧洲当然要为和平发挥作用。

耿爽在发言中说，乌克兰危机延宕至今，战事仍未停歇。近期发生多起袭击事件，造成新的平民伤亡和基础设施损毁，妇女儿童等脆弱群体受害尤甚，令人深感痛心。中方再次呼吁，在任何情况下，平民和民用基础设施都不应该成为袭击目标。冲突当事方应严格遵守国际人道法，全力保护平民和民用基础设施安全。

耿爽说，近期，有关各方就乌克兰问题进行了一系列接触与谈判。中方支持一切通向和平的努力。越是到了谈判的关键时刻，越需要保持耐心、越需要运用智慧。中方期待当事方展现政治意愿，保持和谈势头，通过对话协商，早日实现停火、恢复和平。期待联合国和国际社会为和谈营造积极氛围，创造有利条件，提供必要帮助。

耿爽强调，中方在乌克兰问题上的立场客观、公正、理性、务实，始终坚持劝和促谈、政治解决。中方愿继续同全球南方国家和国际社会一道，为推动危机早日得到政治解决发挥建设性作用。

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