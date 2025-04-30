人民网曼谷4月30日电（记者杨一）万象消息：随着“五一”假期的临近，老挝客货运需求呈现大幅增长态势。为确保这条国际黄金大通道的安全与畅通，老中铁路有限公司员工坚守岗位，战酷暑、斗高温，奋战在运输生产一线，以实际行动诠释着中老铁路“高质量、可持续、惠民生”的宗旨。

“五一”假期来临之际，中老铁路客流量猛增。刘莹嘉摄

在中老铁路万象机辆车间，机修工们正与高温和时间赛跑。从凌晨5点开始，动车组全部上线运行，最后一趟入库时常常是晚上10点。机修工们不顾疲惫，深夜抽调业务骨干进行抢修，经常工作到凌晨。尽管检修库内温度极高，如同蒸笼一般，但他们全神贯注地检查每一个部件，确保列车状态良好。“检修工作关乎旅客生命安全，容不得半点马虎，再热再累我们也要保证列车安全运行。”老挝女机修钳工彭梦雨坚定地说。

上午十点半的琅勃拉邦车站候车厅，人声鼎沸，客人满座。客运员们穿梭在人群中，招呼着旅客上下车，用热情的服务和耐心的解答，为旅客排忧解难。他们顶着烈日引导旅客购票、进站、乘车，帮助旅客搬运行李。在列车上，乘务员用中老英三语为不同国家的旅客提供贴心服务，关注每一位乘客的需求，尽力为他们创造舒适的旅行环境。

4月29日上午，值乘K12/11次普速列车停靠在二站台，即将开往磨丁站，完成列车出发前各项工作的列车长国茉莉表示：“虽然我们每天上班下班都是两头天黑，还经常加班，感觉非常疲倦，但是看到旅客们脸上的笑容，听到他们的感谢，看到他们怀着愉快的心情，回家与家人团聚过节，所有的辛苦都烟消云散。”

中老铁路万象南站在暴雨夜进行装卸作业。刘莹嘉摄

雨季的万象南站湿漉漉的，货场的集装箱堆积如山，载着集装箱的汽车排成长龙，川流不息，几台叉车忙忙碌碌地进行装卸作业，一派繁忙景象。货运值班员认真安排工作，精准录入、审核货运订单，在40多度的高温下，他们频繁往返于货场与业务大厅之间，协调解决各种问题。货运员们则在货场忙碌地指挥装卸货物，严格遵守流程，确保货物完好无损地装运发出。即使汗水湿透了衣衫，他们也没有丝毫懈怠。“我们要保障货物高效运输，为货主提供优质高效的服务，为中老两国的贸易往来和老挝国家的发展贡献自己的微薄力量。”货运值班员阿列说道。

维保人员在维护铁路沿线安全。普宏思摄

琅勃拉邦维保管理中心的维修人员，不分白天黑夜奋战在千里铁路线上。他们白天巡道检查，排危石、除杂草、清枯枝，夜晚就运用仪器设备，轨道检测、接触网检修，以敬业的精神、专业的技能、细致的态度，排除安全隐患，检修设备设施，确保铁路正常运行，通过日复一日、年复一年的辛勤工作和无私奉献，高质量地维护着中老铁路老挝段，为列车安全运行和旅客生命财产安全提供了坚实的保障。

万象机辆车间的机修工们检修列车车底。刘莹嘉摄

“我们是铺路石，我们是螺丝钉，我们是确保铁路安全运营的‘幕后英雄’。每当看到一列列火车满载货物安全驶过铁路线，看到旅客们乘坐火车安全抵达目的地，国家因为中老铁路在快速发展，人民坐上火车安全便捷出行，人畅其行、货畅其流，我们心中充满了自豪，因为这里面有我们的一份贡献！”已经走上老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心管理岗位的老挝员工冯图感慨地说。

自中老铁路开通运营以来，客货运量逐年递增。截至今年4月30日，客发人数累计928余万人次，货发1315余万吨；今年以来，老挝段客发人数140.7万人次，为去年同期的109%，老挝段货发199.1万吨，为去年同期的105%。

在这个“五一”假期，老中铁路有限公司广大员工将用辛勤的汗水和勤奋的工作，努力保障中老铁路的安全畅通，继续诠释中老铁路作为友谊路、发展路、幸福路的深刻内涵。（温永华对本文亦有贡献）

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