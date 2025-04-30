人民网曼谷4月30日电（记者杨一）万象消息：29日，在第十七个“世界手卫生日”来临之际，为增强医务人员的手卫生意识，提升感染防控水平，中国军队第十二批援老医疗队联合老挝人民军103医院举办“预防感染，‘手’卫健康”系列主题活动。活动通过科普宣教、技能培训、示范推广等形式，向老挝的医务人员及民众传递科学手卫生理念。中国医疗队队长安家泽携全体队员及103医院外科副院长奔·皮拉翁博、医政部副主任昆同·乌冬、护理科主任奔马·乔玛尼占参与活动。

活动上，第十二批医疗队队员与老挝103医院的工作人员共同采用标准的七步洗手法进行洗手展示。在中老两国手卫生宣传员的指导下，老挝医务人员、患者及家属积极参与，学习正确洗手步骤和方法。一位老挝患者感慨道：“原来正确洗手比我想得更重要！”

医疗队护士长闫沛在老挝103医院手术室进行手卫生培训和督导，结合2025年世界手卫生日的主题“合理使用手套，关键永远是手卫生”，从传播途径模拟、医护人才培养方面着手，向大家展示手部病原菌传播的途径，并制作老语版外科手消毒洗手流程，张贴在每一个洗手池前。

医疗队主管护师王春晓将中国医院手卫生多模式改善经验与老挝国情结合，在老挝人民军103医院胸外科进行手卫生培训和督导，推行“三步强化法”，包括开展中老双语手卫生讲座，用全球数据警示风险；运用荧光标记法检测洗手效果，直观推动操作规范；以及在病房走廊增设速干手消毒点，实现“触手可及，一步清洁”。这些举措显著提高了胸外科的手卫生依从率和合格率。

医疗队主管护师王春晓（站立者左一）指导就诊人员七步洗手法。中国军队第十二批援老医疗队供图

援老医疗队队长安家泽教授表示，未来中老双方将继续携手合作，培养更多老挝“手卫生监督员”，让科学防护理念在湄公河畔生根发芽。通过共同努力，“手”卫健康将成为全员的自觉行动，真正做到 “人人都是手卫生实践者”。这将为老挝人民军103医院的高质量发展贡献感控力量，共同守护医护安全。

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