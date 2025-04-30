人民网里约热内卢4月29日电 （记者宋亦然）当地时间4月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见南非外长拉莫拉。

王毅说，作为重要发展中国家和新兴经济体代表，中国和南非在促进全球南方团结合作、维护发展中国家共同利益方面承担着重要职责，两国关系有着超越双边范畴的重要意义。中方赞赏南非在台湾问题上坚持一个中国原则、坚定履行承诺，这是中南作为新时代全方位战略合作伙伴的应有之义，也是在维护公认的国际关系基本准则。作为好兄弟、好伙伴、中方同样坚定支持南非探索符合自身国情的发展道路，将继续为南非发展提供力所能及的帮助。

王毅表示，美国信奉本国利益优先，大搞保护主义，对包括非洲在内的全世界随意加征关税，是典型的单边霸凌行为。中方予以必要反制，不仅是维护自身正当权益，也是在捍卫全球南方的共同利益。我们愿同非洲国家一道，坚持自立自强、团结协作，把国家和民族命运牢牢掌握在自己手中。

拉莫拉表示，南中有着兄弟般情谊和牢固互信，两国各部门各层级保持密切交往。南非坚定奉行一个中国原则，愿同中方深化经贸、新能源、教育、能力建设等各领域务实合作，推动两国新时代全方位战略合作伙伴关系取得更多成果，共同落实好中非合作论坛北京峰会成果。当前单边保护主义冲击多边贸易体制，危及非洲可持续发展，全球南方要加强合作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制和公平合理的国际经济秩序。

双方还就加强二十国集团框架下合作交换了意见。

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