新华社里约热内卢4月29日电（记者赵焱 谢照）当地时间4月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见尼日利亚外长图加尔。

王毅说，尼日利亚是发展中大国和全球南方重要成员，有着巨大发展潜力和光明前景。中方始终将尼放在外交全局和对非关系的重要位置，坚定支持尼捍卫国家主权和民族尊严，走符合自身国情的发展道路。中方欢迎尼日利亚作为伙伴国出席金砖会议，支持尼积极履行西共体轮值主席职责，在国际地区事务中发挥更大作用。

王毅表示，非洲是多极世界中的重要一极。面对单边保护主义肆虐，国际局势不确定、不稳定因素增多，中国愿同包括尼日利亚在内的非洲和广大发展中国家一道，共同抵制保护主义，反对霸权霸凌，发出坚持多边主义、捍卫公平正义的强有力声音。

图加尔表示，尼中关系有着坚实基础。近年来，两国各层级往来频繁，互利合作成果丰硕。感谢中方对尼经济社会发展提供的有力支持，尼方将继续坚定恪守一个中国原则。期待共同落实中非合作论坛北京峰会成果，加快推进非洲工业化进程。中国是西部非洲最大贸易伙伴，尼方赞赏中方给予最不发达非洲建交国家零关税待遇，希望中方继续为西非发展提供支持。单边保护主义已成为当前国际社会面临的最大挑战，尼方赞赏中方的大国担当和领导力，愿加强团结协作，共同维护多边主义，维护全球南方共同利益。

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