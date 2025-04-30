新华社北京4月30日电 特稿｜“中国提供了值得信赖的增长路径”——欧美企业“向东看”折射中国经济底气与能量

新华社记者闫洁

最近，英国48家集团主席杰克·佩里注意到英国企业的一个微妙变化：“他们不再问‘我们是否应关注中国’，而是问‘我们该如何在中国建立可持续的合作关系’。”

提问内容的“小差别”，折射的是欧美企业长期规划与战略选择的“大不同”。面对贸易保护主义带来的不确定性，欧美企业正加快“向东看”步伐，将目光投向市场规模庞大、经济增长稳定、投资环境持续开放的中国。“到中国去”，成为越来越多跨国企业的共识。

不确定性与运营压力俱增 欧美企业面临现实困难

这种“大不同”，源自贸易保护主义给全球经济复苏和企业长期增长前景带来的现实困难。

国际货币基金组织4月22日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期由今年1月的3.3%下调至2.8%。报告认为，美国政府一系列关税措施是对全球经济的一次“重大负面冲击”，其实施过程中的不确定性也对经济活动和经济前景产生负面影响。

澳大利亚矿业巨头必和必拓首席执行官迈克·亨利（中文名韩慕睿）日前表示，不断升级的贸易战将损害全球经济。尽管美国关税政策对必和必拓的直接影响有限，但经济增长放缓和贸易环境碎片化的影响可能更为深远。

英国商会贸易政策负责人威廉·贝恩日前接受新华社记者专访时表示，美国关税政策正在推高英国企业成本、抑制出口增长，造成实质性损害。“英国商会近期对600多家企业展开的调查显示，62%的受访企业表示对美相关贸易业务已受到明显影响。不少企业反映，它们面临供应链中断、运营成本攀升的挑战，更无法清晰研判未来的发展规划。”

德国经济界普遍认为，美国关税政策将使德国出口产品面临更高成本，进一步加剧企业面临的不确定性与运营压力。德国联邦政府4月24日发布春季经济预测报告，预计2025年德国经济零增长，低于1月预测的增长0.3%。这意味着德国经济将连续第三年未能实现增长。

德国经济研究所研究显示，欧盟对美出口或腰斩，并引发大规模产量下滑，特别是在制药、汽车和电子产品等行业。

“对全球贸易而言，（美国关税政策）引发了一个关键问题：如果规则可以一夜之间被改写，企业又如何制定为期五年、十年的商业决策？”佩里说，“在全球市场中，不确定性是最昂贵的成本。”

底气与能量不断积蓄 中国经济仍是全球经济增长最大贡献者

这种“大不同”，源自中国经济自身具备的多重优势与巨大潜力。

从中国举办的消博会和广交会参展品牌和企业数量创历史新高，到多家跨国公司纷纷宣布对华增资扩产；从梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松谈起“中国是第二故乡”，到宝马集团董事长齐普策口中的“家在中国”；众多欧美企业“用脚投票”，以实际行动为中国点赞。

人均GDP超过1.3万美元，稳居全球第二大消费市场、第一大网络零售市场、第二大进口市场；制造业总体规模连续15年保持全球第一；劳动年龄人口超过8亿人，研发人员总量居世界首位……基础稳、优势多、韧性强、潜力大，中国经济的底气与能量不断积蓄彰显。

今年一季度，中国GDP同比增长5.4%，货物进出口额增至10.3万亿元，继续担当世界经济增长的主引擎和稳定锚。在保护主义阴影笼罩全球经济、冲击国际贸易秩序的背景下，中国持续推进高水平对外开放，成为确定性的绿洲和投资兴业的热土，为各方提供共赢发展的宝贵机遇。

彭博社依据国际货币基金组织数据测算认为，未来五年，中国将成为全球经济增长的最大贡献者。

确定性与稳定性并存 欧美企业持续拓展在华业务

这种“大不同”，源自对中国经济的确定性与稳定性、合作空间与增长前景的长期看好。

澳大利亚政府、企业和机构人士近期表示，在全球经济面临巨大不确定性背景下，澳大利亚与中国的经贸合作正迎来新的发展机遇。

南澳大利亚州贸易投资部长乔·绍卡奇计划访问中国，重点关注拓展对华贸易，尤其是在食品和葡萄酒等行业的合作。必和必拓首席执行官亨利直言，中国向消费驱动型经济转型以及贸易流动适应新环境的能力，将是维持全球经济前景的关键。

英国商会贸易政策负责人贝恩说，中国市场的确定性和发展空间，为外国企业提供了值得信赖的增长路径，正吸引英国企业持续加大投入。“在高端制造、教育服务、绿色科技、金融服务等领域，中英双方优势互补，合作空间广阔。”

英国对华事务委员会首席执行官奥利·希尔（中文名石傲立）认为，中国在全球事务中的表现是一致且可预测的。中国在贸易、人工智能等关键领域拥有巨大增长潜力和发展空间。

美国霍尼韦尔公司中国总裁余锋表示，霍尼韦尔希望进一步拓展在华业务，也期待更多参与中国的创新研发攻关项目。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼主张，欧盟应考虑战略调整，尤其加快向亚洲，特别是中国市场倾斜。

“中国越成功，我们就都会越成功。”美国加利福尼亚州州长纽森说的这句话，正是众多欧美企业“向东看”战略选择的内心独白。一边是主张开放包容、团结合作，一边是大搞“脱钩断链”“小院高墙”。哪里是“确定性的绿洲”，哪里是“不确定性的海洋”，答案显而易见。

开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。事实不断证明，中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。一个与各方携手、合作共赢的中国，必将成为应对世界经济不确定性挑战、促进共同发展繁荣的最大确定性力量。

(责编：崔译戈、徐祥丽)