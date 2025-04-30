人民网里约热内卢4月29日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间4月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席金砖正式成员和伙伴国外长会，讨论加强多边主义这一会议主题。

王毅说，解决世界上问题的出路在于维护和践行多边主义。扩员后的“大金砖”应当继续倡导共商共建共享，维护国际关系基本准则，捍卫多边贸易体制，构建更加公正合理的全球治理体系。

王毅表示，面对美国在全球范围挥舞关税大棒，各国都应作出选择：我们是否允许世界重回弱肉强食的丛林？是否认可一国私利可以凌驾于各国公益？是否放任国际规则被无视甚至抛弃？是否只要妥协退让就能独善其身？而终极之问则是，我们是要接受一个唯我独尊的单极霸权，还是迎接一个平等有序的多极世界？

王毅强调，时代不容倒退，公道自在人心。对于贸易战，中国的回答清晰而坚定：如果执意要打，我们奉陪到底；如果准备要谈，就要平等尊重。中方着眼的，不仅是自身正当权利，也是各国的共同利益；中方维护的，不仅是互惠合作，更是国际规则；中方坚守的，不仅是国家民族尊严，还有人世间的朗朗乾坤。

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