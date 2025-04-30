人民网东京4月30日电 （记者朱玥颖）大阪消息：近日，中国外文局海豚出版社主办的“中日二十四节气文化推广交流活动”在大阪世博会中国馆成功举办。本次活动以二十四节气为纽带，旨在深化中日文化交流，促进两国民众友好交往。

中国外文局副局长于涛、中国驻大阪总领事薛剑出席活动并致辞，日本众议院议员、日中友好议员联盟副会长海江田万里以及敦煌市副市长魏铭辰发表致辞。来自中日两国的二十四节气研究专家学者、文化界人士及青年代表齐聚一堂，共同探讨节气文化的传承与创新。

中国外文局副局长于涛致辞。海豚出版社供图

于涛表示，二十四节气这一独特的时令文化，经过中日两国遥相呼应的传承和发展，早已融入两国各自的文化土壤，形成各具特色又相映成趣的文化瑰宝，成为两国互学互鉴的生动体现，构成了东亚文明交流的重要纽带。期待通过本次活动，让二十四节气这一文化瑰宝继续滋养中日友好关系，推动两国实现从“居相邻”到“心相通”，为构建亚洲命运共同体注入持久活力。

中国驻大阪总领事薛剑致辞。海豚出版社供图

薛剑指出，近年来两国之间的节气文化交流日益深入，中国外文局海豚出版社出版的二十四节气主题作品，为日本民众深入了解这一人类非物质文化遗产提供了有益参考。中国驻大阪总领事馆将支持两国文化机构开展更深入的人文交流合作，让文化活动成为连接两国民心的桥梁和纽带。

海江田万里强调，节气文化提醒人们尊重自然，与自然和谐共生，希望通过此次活动让日本民众得以亲近节气传统，并促进其在日本的复兴。

敦煌市副市长魏铭辰以敦煌莫高窟第23窟“雨中耕作”壁画和藏经洞文献《咏廿四气诗》为例，展现了节气文化在中华文明中的深厚底蕴。他呼吁中日各界携手，推动节气文化的创造性转化与创新性发展。

现场嘉宾浏览相关产品。海豚出版社供图

活动现场，“二十四节气自然学院”发布多项创新产品，包括即将出版的图书《二十四节气的日本物语》《听！这就是二十四节气》无障碍课程，以及二十四节气神面塑等。

《二十四节气的日本物语》作者、中国气象局二十四节气重点实验室主任宋英杰介绍，该书以跨国视角展现日本节气文化的独特魅力，二十四节气在日本的传承、弘扬与创新，也是二十四节气文化的欢喜。《听！这就是二十四节气》无障碍课程则通过歌曲绘本动画和手语演绎，让更多孩子感受自然的韵律。

“二十四节气自然学院”是在中国外文局、中国气象局和二十四节气保护传承联盟的共同指导下建立的综合性文化教育服务平台，致力于二十四节气文化的国际传播与教育实践。学院负责人王然表示，学院正在筹建日本分院，未来将推出“中日节气创意赛事”“节气城市游研学”“中日节气文化交流论坛”等系列活动，进一步深化两国文化交流。

围绕二十四节气的现代意义和保护传承，中日嘉宾从多维度展开对话。日本爱知县立大学副教授町田花里奈对比了中日节气文化的演变以及对文化生活的影响，日本南山大学讲师王岩从俳句角度解析了节气的文学价值。

日中科学技术文化中心会长西原茂树指出，节气与日本民众生活息息相关，相信以节气为共同语言，中日两国人民友好关系将进一步加深。

大阪产业大学孔子学院的师生从Z世代视角出发，分享了他们对文化传承的思考，期待通过二十四节气自然学院日本分院的实践平台，深化对中华文化的理解。

京剧表演艺术家、日本京剧院院长吴汝俊京胡表演。海豚出版社供图

活动现场，京剧表演艺术家、日本京剧院院长吴汝俊以一曲《春风》独奏融合传统与现代，寓意节气文化的生生不息。

中国馆非遗展区展示绘本长卷。海豚出版社供图

活动当天，大阪世博会中国馆非遗展区展出了由海豚出版社和古吴轩出版社联合出版的《一座城的二十四节气·苏州》绘本长卷，吸引众多游客驻足欣赏。

活动嘉宾合影。海豚出版社供图

(责编：刘洁妍、杨牧)