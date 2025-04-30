人民网东京4月30日电 (记者朱玥颖)“解读新时代中国——中日学者智库研讨会2025 in 大阪”近日在日本大阪举办。

本次研讨会由中国驻大阪总领馆、中国外文局亚太传播中心、当代中国与世界研究院主办，中国国际图书贸易集团有限公司、一带一路日本研究中心协办。中国驻大阪总领事薛剑，中国外文局副局长于涛，日本众议院议员、日中友好议员联盟副会长海江田万里作主旨演讲。中日两国专家学者、友好人士、青年学生、媒体代表等百余人出席研讨会。

薛剑在主旨演讲中指出，当今的中国正迈向一条造福于广大人民、致力于世界共赢的发展之路——中国式现代化。读懂新时代中国，关键要读懂中国式现代化。要以发展创新的眼光看待中国，要以开放共赢的视角观察中国，要以胸怀天下的追求理解中国。新时代中国是需要大家亲自去探索、去感受的千姿百态的全景。唯有亲眼目睹、亲身感受，才能真正读懂一个发展创新、开放包容、胸怀天下的中国。

于涛表示，中日是近邻，也同为亚洲和世界重要国家，需要践行真正的多边主义，弘扬开放的区域主义，加强交流合作，为世界提供更多稳定性和确定性。应当把握时代大势，深化对中国式现代化的认知理解；拓展务实合作，推动中日两国共同发展；增进人文交流，促进民心相通走深走实。欢迎更多日本学者、媒体人、青年走进中国，亲身感受中国式现代化的发展成果，以民心相通推动中日关系行稳致远，携手为亚太地区繁荣与世界和平发展贡献东方智慧与力量。

海江田万里表示，日中之间的友好交流可以追溯到中国的西汉时期、日本的弥生时代。由于两国各自走过的道路不尽相同，日中在交往时最重要的是秉持“和而不同”“求同存异”的理念。他呼吁日本国会议员应实际到中国去，与中国的官方人士、普通民众进行直接交流，才能更好地讨论对华贸易等涉华议题。只有在尽可能多的领域开展更加活跃的日中交流，才是通向两国实现和平与繁荣的康庄大道。

与会嘉宾、中日智库学者围绕如何理解中国式现代化内涵、把握中国式现代化机遇，加强中日合作，为世界注入更多稳定性展开了深入探讨。

研讨会上，中国外文局亚太传播中心、当代中国与世界研究院、“一带一路”日本研究中心还共同签署了区域国别研究合作备忘录，旨在通过搭建长效合作机制，为日本民众和国际社会认知中国式现代化提供更加多元的视角和路径。

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