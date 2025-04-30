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南非二十国集团智库高级别对话会（T20）举行

2025年04月30日10:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网比勒陀利亚4月29日电 （记者戴楷然）29日，由南非全球对话研究所、南非国际事务研究所和约翰内斯堡大学泛非思想与对话研究所共同主办的南非二十国集团智库高级别对话会（T20）在南非行政首都比勒陀利亚开幕，来自政界、学界和智库的数百名学者围绕“增强非洲在G20机制和全球秩序中的作用”这一主题深入探讨。

图为南非副总统马沙蒂莱致辞。人民网记者 戴楷然摄

图为南非副总统马沙蒂莱致辞。人民网记者 戴楷然摄

南非副总统保罗·马沙蒂莱在致辞中表示，非盟成为G20正式成员，标志着非洲大陆在全球治理体系中发挥更大作用。南非担任G20轮值主席国的主题是“团结、平等和可持续”。面对保护主义抬头、全球经济碎片化等挑战，包括南非在内的非洲国家将坚定支持多边主义，在全球治理中发出更多来自非洲大陆和全球南方的声音。

图为对话会现场。人民网记者 戴楷然摄

图为对话会现场。人民网记者 戴楷然摄

南非外交部副部长阿尔文·博特斯表示，作为G20轮值主席国，南非致力于使G20重新聚焦全球南方特别是非洲国家的发展议题，努力推动实现以人为本、以发展为目标的包容性经济转型，让非洲大陆更好地应对债务问题、加速数字化转型、确保公平贸易和适应气候变化。

本次对话会为期2天，将于30日闭幕。T20汇聚智库、研究机构、学者等，就G20机制面临的挑战进行探讨，整合并提出解决方案。去年12月，南非接任G20轮值主席国，是首个担任G20轮值主席国的非洲国家。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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