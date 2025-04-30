人民网防城港4月29日电 （记者庞革平、赵益普）4月29日，由上海合作组织睦邻友好合作委员会和广西壮族自治区人民政府共同主办、防城港市人民政府承办的2025年国际医学创新合作论坛在防城港市举行。上合组织国家领导人、官员等400余名嘉宾出席论坛。

在当天上午举行的开幕式上，全国政协副主席、上合组织睦邻友好合作委员会主席沈跃跃并发表主旨讲话。她表示，中方愿以此次论坛为契机，坚持创新共享，不断完善国际医学创新合作新机制；坚持协作共建，着力建设高水平国际医学开放试验区；坚持传承发展，切实加强传统医药领域交流合作；坚持互利共赢，推动构建人类卫生健康共同体。

白俄罗斯副总理卡拉尼克在论坛开幕式上致辞。人民网记者 赵益普摄

白俄罗斯副总理卡拉尼克在致辞中表示，国际医疗合作是实现全球安全、提升人民福祉的务实举措。医疗领域不应被国界、政治和其他障碍所分割，只有团结一致，我们才能应对当今的挑战，才能有效防控非传染性疾病，确保各国人民平等地获得现代医疗服务和药品。白俄罗斯致力于与国际合作伙伴在医疗领域开展对话、分享经验，为各国人民福祉加强务实合作。

柬埔寨国务大臣陈乐提在论坛开幕式上致辞。人民网记者 赵益普摄

柬埔寨国务大臣陈乐提表示，本次论坛为我们提供了一个重要平台，通过区域合作推进健康公平，确保医学创新覆盖服务更多群体。柬埔寨愿与各方共同构想建立上合组织东盟健康创新平台，推动创新资源公平获取，实现数字医疗与AI辅助诊疗标准化，为区域医疗健康事业发展贡献力量，共同塑造可持续、公正且植根于人类共同福祉的医学未来。

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫在论坛开幕式上致辞。人民网记者 赵益普摄

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫表示，2025年是上合组织可持续发展年，这体现了上合组织成员国对推动可持续发展的坚定决心，标志着医疗领域合作对保障健康的重要性。上合组织成员国在生物制药、研发新药等领域紧密合作，更好满足市场和人民对生活质量、健康长寿的需求，应携手应对健康挑战，深化医学领域合作，促进传统医药发展。

广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚表示，广西作为中国对外开放合作的前沿窗口和西部陆海新通道的陆海交汇门户，在推动构建周边命运共同体上具有特殊地位和作用。广西愿与各方携手，抢抓医疗领域人工智能发展机遇，加快国际医药产业集聚，将防城港国际医学开放试验区打造成为国际医学创新合作的重要平台，更好造福各国人民，服务构建人类卫生健康共同体。

开幕式上，国家卫生健康委员会副主任曹雪涛，巴基斯坦国家卫生服务、监管和协调部联邦部长卡迈勒，乌兹别克斯坦卫生部部长胡达亚罗夫，吉尔吉斯斯坦卫生部第一副部长托克特穆拉托夫，塔吉克斯坦科学院前副院长、居民卫生与社会保障部局长尤素非先后发言。来自中国医学科学院、首都医科大学附属北京中医医院的专家分别作主题演讲。

本次论坛以“医学创新共享、健康可持续发展”为主题，设置“国际医疗保障政策交流互鉴圆桌会议”“医疗健康与产业创新发展论坛”“药用资源多样性保护与利用圆桌会议”“营养健康食品国际标准研讨会”4个分论坛，分享医学前沿资讯，展示医学合作成果，开展政策交流互鉴，共同探讨医学创新合作的新思路、新路径。当天下午的论坛闭幕式上发布了《2025年国际医学创新合作论坛倡议》。

论坛设置了国际医学创新交流合作展，展览将持续至4月30日。论坛期间，防城港市人民政府还举办了针对防城港国际医学开放试验区的专题招商推介会和调研考察活动。

参观者在国际医学创新交流合作展上与机器人互动。人民网记者 赵益普摄

2025年国际医学创新合作论坛开幕式现场。人民网记者 赵益普摄

参观者在国际医学创新交流合作展上体验AI中医健康终端。人民网记者 赵益普摄

国际医学创新交流合作展上，工作人员与机器人互动。人民网记者 赵益普摄

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