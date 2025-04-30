人民网里约热内卢4月29日电 （记者宋亦然）当地时间4月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见巴西外长维埃拉。

王毅说，中巴关系强劲有力，两国元首建立了牢固互信。去年11月，习近平主席同卢拉总统共同宣布携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，开启了中巴关系新的篇章。双方还就共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接达成共识，擘画了两国各领域务实合作新的蓝图。中方愿同巴西一道，深化战略互信和沟通协作，努力打造更紧密团结、更成熟坚韧、更务实高效的中巴全面战略伙伴关系。

王毅祝贺巴西发挥金砖轮值主席国作用，积极推进改革完善全球治理，表示中方将全力支持巴西主席国工作，做大做强“大金砖合作”，发出更强有力的金砖声音，维护全球南方国家正当权益。作为东西半球最大的发展中国家和金砖国家重要成员，中巴还应坚守多边主义，抵制单边霸凌，维护自由贸易，反对保护主义，不能允许弱肉强食的丛林法则肆虐。

维埃拉表示，巴中建交50多年来，两国关系高水平发展，互利合作不断取得新成果。习近平主席去年对巴西成功进行历史性访问，推动两国关系迈上新台阶。巴西愿同中方密切高层交往，拓展经贸、航天、科技、医疗等各领域务实合作。当前国际局势复杂因素增多，多边主义和自由贸易遭受严重冲击，巴中两国和金砖国家有必要加强团结协作，共同应对全球性挑战。

双方就中拉合作交换了意见，愿推动即将举行的中拉论坛第四届部长级会议取得丰硕成果，助力中拉命运共同体建设。

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