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尼日利亚第二届拉各斯论坛成功举办

2025年04月30日09:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾4月29日电 （记者姜宣）28日，中国驻拉各斯总领馆联合尼日利亚国际问题研究所、浙江师范大学非洲研究院、尼日利亚《非中经济杂志》成功举办第二届拉各斯论坛活动。论坛以“共创现代化新篇章：贯彻落实2024中非合作论坛北京峰会精神，深化中尼全面战略伙伴关系”为主题。驻拉各斯总领事严宇清出席并发表主旨演讲。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武教授、尼日利亚国际问题研究所研究部执行主任乌比教授、尼《非中经济杂志》主编埃梅坞教授及中尼企业、智库代表等出席论坛并发言，拉各斯州政府、高等院校、智库、企业代表等100余人参会，浙江师范大学非洲研究院30余名师生全程在线参加。

严宇清表示，本届论坛旨在推进2024中非合作论坛北京峰会和中尼两国元首会晤成果落地见效，探索中尼合作新路径，实现共同发展与繁荣，推动构建更高水平的新时代中尼中非命运共同体。中国外交将继续谋大势、担大义、行大道，中方期待与尼日利亚携手前行，共同维护世界和平与稳定、推进平等有序的世界多极化。中国愿同尼日利亚等全球南方国家一起，拓展在经贸、基建、科技、教育等领域互利共赢合作新机遇，合作建设开放型世界经济，为世界和平与发展注入更多稳定性、正能量。

驻拉各斯总领事严宇清致辞。驻拉各斯总领馆供图

驻拉各斯总领事严宇清致辞。驻拉各斯总领馆供图

乌比表示，当前地缘政治格局转变、科技进步、气候变化等都在重塑全球互动模式，加强双边交往是巩固团结、促进共同利益的关键。

刘鸿武表示，中尼合作对中非合作具有重要的示范意义，期待拉各斯论坛成为中尼两国思想交流的机制化平台，连接中尼各界民众的友谊桥梁。未来，中尼双方可重点深化高等教育与青年人才培养合作，深化中尼全面战略伙伴关系。

分论坛环节围绕基础设施与产能合作、绿色经济与能源转型、文明互鉴与智库交流、数字经济与青年赋能四个主题，展开了深入且卓有成效的探讨。与会者均表示，本次论坛不仅是一场经济、科技、文化领域的交流，更是深化尼日利亚与中国双方合作的关键机遇，彰显了中非合作共同繁荣的美好愿景。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武教授讲话。驻拉各斯总领馆供图

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武讲话。驻拉各斯总领馆供图

(责编：崔越、杨牧)

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